Regidores denuncian práctica antidemocrática e ilegalidad en votación de cabildo

Ensenada, B.C.- Los ocho regidores que votaron en contra de la creación del organismo operador del agua, y que constituyen la mayoría en el Cabildo de Ensenada, anunciaron una serie de acciones para contener la presunta arbitrariedad del Presidente Municipal, Armando Ayala Robles y el atropello a sus derechos.

Detallaron que el miércoles 4 de agosto tras someter a votación en el cabildo de Ensenada la creación de la paramunicipal del agua y ser votado en contra por 8 de los 15 ediles que constituyen la mayoría, posteriormente y solo unos minutos después, el presidente municipal Armando Ayala Robles simuló una nueva sesión.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A dicha sesión, aseguraron, llamó únicamente de forma oportuna a los 7 regidores que habían votado a favor en la primera sesión, y dejando sin posibilidad a la mayoría de los regidores para refrendar su rechazo a la propuesta anteriormente votada.

Los regidores de Morena, mismo partido político de Ayala Robles, quienes votaron en contra señalaron que actuó de manera arbitraria, en un atropello a la democracia, pasando por alto la voluntad de la mayoría y traicionando los principios rectores de su partido de no mentir, no robar y no traicionar.

Recibieron amenazas

Los ocho regidores que constituyen la mayoría del Cabildo informaron que antes y después de la votación recibieron amenazas por parte del alcalde y funcionarios municipales en caso de votar en contra, amenazas que se han empezado a materializar el día de hoy.

Denunciaron violencia política responsabilizando al alcalde de cualquier medida tomada en contra de su persona, patrimonio y el de su familia así como actos de molestia de las autoridades municipales.

Manifestaron que como representantes populares habrán de agotar todas las instancias legales para salvaguardar la voluntad de la mayoría en el Cabildo y los derechos de los regidores, y como primera acción promoverán juicio político contra Armando Ayala ante el Congreso del estado, así como, las acciones legales que conforme a derecho sean procedentes para contener la alarmante arbitrariedad del alcalde.

Adolfo Muñoz Benitez, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Salazar Guerra, Carmen Elizabeth Jiménez García, Diego Lara Arregui, Marisol Sánchez García, Raúl Vera Rodríguez y Yolanda Navarro Caballero, aseguraron no estar en contra de la municipalización del agua sino de toda práctica que atente contra el bienestar de los ensenadenses e ilegalidades con las que se llevó a cabo el proceso.