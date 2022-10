Regidora señala deficiencias en la DSPM

Ensenada, B.C.- Tras la comparecencia del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) del 24 Ayuntamiento de Ensenada con motivo de la Glosa de Gobierno Municipal, la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, señaló las deficiencias presupuestarias y de elementos en la policía.

“Siempre nos presentan directores como súper hombres sin un plan, le insistimos en la importancia de un plan o programa de seguridad pública, no lo inventé yo, así lo estipula el reglamento de la administración pública en su artículo 140 fracción I, que estipula que le compete a la DSPM formular el proyecto de programa de seguridad pública municipal y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación”, señaló.

La regidora comentó que ha pasado un año y el director todavía no ha presentado dicho programa para que sea aprobado por el cabildo.

Otro de los temas pendientes es el asunto de los seguros de vida, los policías que han perdido la vida en el 23 Ayuntamiento y en el 24 Ayuntamiento suman 31 elementos, tanto los que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, como por causa naturales, al no tener un seguro de vida sus familias no adquieren estos derechos que por ley les corresponde”, apuntó.

Te puede interesar: Madre denuncia a maestra ante FGE por no haber dejado que su hija fuera al baño

La regidora pidió información de los seguros de vida del 25 de abril al 31 de diciembre de 2021, sin embargo, estos no incluyen a los policías que fallecieron antes.

Déficit de elementos policiacos

“Hemos estado insistiendo todo el año con este tema y hasta el momento no hay respuesta por parte de la DSPM, siguen en proceso, siguen analizando y evaluando alternativas y definitivamente al no contar con el recurso federal, ya que el Fortaseg fue eliminado, y al eliminar ese recurso sí les afectó porque les quitaron el recurso, pero no la responsabilidad”, argumentó.

Valenzuela Tortoledo expuso que hubo ambigüedades en el tema del déficit de elementos policiacos.

En Ensenada contamos con un total de 848 elementos, de esos 83 están destinados al área administrativa y 795 al área operativa, pero al área operativa hay que quitar 30 que están asignados como elementos de seguridad para funcionarios públicos”, detalló.

Te puede interesar: Vehículo se impacta contra tráiler en carrera Ensenada-San Felipe

Asimismo, consideró que un tema de suma importancia es el presupuesta, ya que la DSPM para el ejercicio 2022 cuenta con un presupuesta de 472 millones 289 mil 982 pesos, de los cuales llevan ejercidos 332 millones 679 mil 202 pesos.

“Lo preocupante es que el 80% de esto se les va en nómina, la otra gran parte en gasolina, cuando les preguntamos cuánto han invertido en infraestructura y equipamiento policiaco, pues no lo han hecho porque el presupuesto no les alcanza”, indicó.

Finalmente, la regidora consideró que las cifras de incidencia están siendo manipuladas, ya que la DSPM maneja la incidencia delictiva a la baja cuando realmente no es así.

“La información la obtienen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado a través de la ficha que la Fiscalía General del Estado entrega, cuando para este 2022 hasta el 30 de septiembre llevábamos 9 mil 145 delitos en general, y el año anterior lo habíamos cerrado en 10 mil 528 delitos, si sacamos el promedio no vamos a la baja, si bien los delitos de alto impacto se han reducido, los robos están en aumento”, planteó.