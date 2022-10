Madre denuncia a maestra ante FGE por no haber dejado que su hija fuera al baño

Ensenada, B.C.- La madre de familia Julissa Lara Hernández presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de un colegio privado y una maestra de inglés luego de que no se le permitiera a su hija ir al baño durante una clase de dos horas, por lo que la menor tuvo que hacer sus necesidades dentro del salón de clases, argumentando que esto le generó lesiones y acoso escolar.

“Mi hija estudia en el Colegio Educativo Regional de México por la Calle blancarte en la Zona Centro, ella va en tercero de primaria, el jueves de la semana pasada la maestra no la dejó ir al baño, mi hija le insistió muchas veces, no aguantó y se hizo del baño”, detalló.

Lara Hernández mencionó que cuando recogió a su hija de la escuela notó que estaba bastante frustrada y le explicó la situación, por lo que intentó hablar con algún maestro, pero únicamente estaba una maestra de estancia que no tenía conocimiento de lo sucedido.

Cuando llego a mi casa veo que la niña estaba muy rosada y tenía lesiones porque cuando ella se hizo no quería levantarse del asiento, estaba sentada y sus pompitas se rosaron porque era popo, el viernes voy a la escuela para hablar con la maestra de inglés que fue con quien le tocaron dos horas seguidas, y en ninguna de las dos clases a mi hija la dejó ir al baño”, señaló.

La madre de familia comentó que de acuerdo a lo que su hija relató, la maestra le negó más de una vez el permiso para ir al baño.

Acciones de la escuela

“Cuando pasaron a la segunda clase le volvió a pedir permiso y le dijo que no, así que se hizo porque ya no aguantaba, la maestra lo único que hizo fue quedarse sentada en su asiento, los compañeritos se rieron de ella, pero ellos no tienen la culpa porque es la reacción de los niños, mi hija se sintió mal, tocan el timbre para salir a receso y ella se fue a buscar a la directora”, comentó.

Mencionó que a pesar de que la niña le solicitó a la directora que le llamaran a su mamá, únicamente le dieron papel para que fuera al baño a limpiarse.

“Eso pasó a las 10:30 de la mañana y yo vine a las 15:45 horas, duró más de cinco horas hecha del baño, en ningún momento me avisaron, la directora supo y nadie hizo nada por llamarme, la niña estaba mal porque no quería seguir en clases”, refirió.

Ante esta situación la madre denunció los hechos ante la FGE en contra de quien resulte responsable.

“Tengo una denuncia hacia la escuela por discriminación, la niña ya la revisó el médico legista y efectivamente tenía lesiones porque duró mucho tiempo embarrada, la lesión era grande, ya ahorita la niña está un poquito mejor, pero quedó con daño psicológico de que no quiere ir a la escuela, ni a esa ni a otra porque piensa que le va a pasar lo mismo”, indicó.