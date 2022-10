Jornaleros denuncian fraude al tramitar su pasaporte

Ensenada, B.C.- Contar con el pasaporte mexicano es uno de los principales requisitos que las empresas agrícolas solicitan a sus trabajadores, sin embargo, en las últimas semanas se han reportado casos de jornaleros que han sido estafados con cobros de hasta 12 mil pesos por tramitar el pasaporte.

La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, mencionó que tienen ocho quejas de jornaleros que han sido estafados por una oficina que supuestamente se encarga de tramitar pasaportes y que está ubicada en Ensenada en la Plaza Bermudez en la Calle Riveroll y Calle 7.

Vamos a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, tengo un trabajador que pagó hasta 12 mil pesos por un pasaporte y nunca se lo entregaron, inclusive tenemos un video donde una persona le explica que no es el responsable, que es otra persona y evaden la responsabilidad”, señaló.

Explicó que los trabajadores son contactados en redes sociales y les piden que hagan un pago en San Quintín y que posteriormente se trasladen a Ensenada para realizar un segundo pago.

Denuncia

“Hay dos personas que los llevaron a hacer su pago hasta Ensenada, eso implica un gasto adicional, la denuncia va a ir en contra de la persona encargada de la oficina, tenemos el nombre completo y los recibos de pago, tenemos todo para comprobar”, afirmó.

Abelina Ramírez comentó que es muy común que los trabajadores del campo busquen sacar su pasaporte meicano, por lo que se han vuelto un blanco fácil de este tipo de estafadores.

“Si los trabajadores tienen su pasaporte tienen la oportunidad de que una empresa que lleva gente a Estados Unidos o Canadá los contrata más fácilmente, cuando van a solicitar trabajo a una empresa y tienen pasaporte los contratan más rápido para ellos tramitar la Visa H-2A”, indicó.

Mencionó que algunos no pueden poner su cita en el consulado a través del internet y solicitan el servicio de un abogado para que lo haga, y les dan el recibido para que vayan a pagar al banco.

“Este servicio no pasa de 400 pesos, es lo que estamos informando a los jornaleros, que no se dejen de engañar, que no paguen 5 mil o hasta 12 mil pesos por un pasaporte, depende para cuantos años lo tramitas es el costo, pero no llega ni a 7 mil pesos para 10 años, pero nuestros compañeros jornaleros con tal de obtener su pasaporte y ser contratados es por lo que caen en la trampa”, lamentó.