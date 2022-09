Realizarán mega búsqueda de personas en San Quintín

Ensenada, B.C.- Alrededor de nueve colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado viajarán este domingo 18 de septiembre para apoyar en una mega búsqueda, ya que en los últimos meses han aumentado los casos de personas desaparecidos en la zona Sur.

La presidenta del Colectivo de Búsqueda de Baja California, Livy Márquez, recordó el 21 de agosto se hizo una mega búsqueda en Tijuana en la que participaron alrededor de 200 personas y tuvieron tres positivos, el 4 de septiembre se realizó una en Ensenada en la que participaron alrededor de 150 personas con un resultado positivo y este domingo será en San Quintín.

“Actualmente en San Quintín se están encontrando más cuerpos que en Ensenada, allá hay dos colectivos y en un mes se encontraron como 20 cuerpos, en un día se encontraron siete, porque es un territorio muy extenso y no han tenido apoyo, así que este domingo iremos la mayoría de los colectivos del estado a apoyarlos”, expresó.

La coordinadora de la mega búsqueda consideró que en los últimos años la delincuencia organizada ha ido ganando territorio en esa zona y es probable que esa sea una de las causas por las que están desapareciendo más personas.

Te puede interesar: Incendio en corralón deja 238 vehículos afectados

“Yo pienso que no hay tanta seguridad y que ahorita la delincuencia, lo que es el narcotráfico se está concentrando un poquito en los poblados, lo que es San Vicente y San Quintín, no esperábamos que aumentara tanto tan pronto pero ya se está comparando con Ensenada”, opinó.

Livy Márquez comentó en San Quintín está el Colectivo de Búsqueda SQ, que actualmente busca a aproximadamente 20 personas desaparecidas y el Colectivo de Madres Buscadoras de San Quintín que buscan aproximadamente a 15 personas.

Hay mucha gente que no reporta por miedo, sobre todo en esos roblados no reportan, nos hablan y nos dicen que no los quieren reportar únicamente quieren buscarlos, por el miedo”, expresó.