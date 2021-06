Promedio de intubados por covid no disminuye: Pérez Rico

ENSENADA, B.C.- A pesar de que el estado se encuentra en semáforo verde con excepción de Mexicali, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, advirtió que el promedio de pacientes intubados no ha disminuido, por lo que se deben seguir tomando medidas de prevención.

El funcionario informó que el domingo 13 de junio se registraron 326 pacientes activos en el estado, de los cuales 248 son ambulatorios, 47 están hospitalizados y 31 están con ventilador peleando por su vida.

“Este promedio no ha bajado, estamos entre 29 y 33, es el promedio de pacientes hospitalizados con ventilador, todos los días sin excepción extubamos a pacientes porque mejoran, y todos los días extubamos a pacientes porque perdieron la batalla, sin embargo, este número no baja porque todos los días intubamos a nuevos pacientes, el Covid no se ha terminado, no seamos parte de la estadística”, expresó.

El Secretario mencionó que Ensenada, Tijuana y Tecate, son los municipios que no están cooperando para mantener la tasa de reproducción efectiva por debajo de uno.

“Si la tasa de reproducción efectiva es por arriba de uno, por cada persona que se infecte va a alcanzar a infectar otras dos, ahí estamos perdiendo la guerra, en esos municipios la tasa es por arriba de uno”, señaló.

Respecto a las cifras acumuladas desde que inicio la pandemia, refirió que van 49 mil 443 casos confirmados y 8 mil 340 pacientes que han fallecido.

Pérez Rico determinó que los estados que están teniendo más pruebas positivas son los que han aumentado su movilidad y que han permitido que el turismo mueva muchísimo sus actividades y con ello vienen más casos.

“Esto es un precedente para nosotros como bajacalifornianos, de cuidarnos muchísimo, que a pesar de que estamos en verde en todo el estado con excepción de Mexicali, tenemos que seguirnos cuidando”, indicó.

En relación a la vacunación, mencionó que llevan 902 mil 777 primeras dosis aplicadas, 336 mil 891 segundas dosis y 428 mil 036 bajacalifornianos ya tienen el esquema completo.