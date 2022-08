ProOncavi brinda apoyo a pacientes con cáncer

Ensenada, Baja California.-La Asociación Civil Pro Oncología y Calidad de Vida (ProOncavi), tiene 11 años trabajando en Baja California, trabajando en educación, información, prevención, detección oportuna y servicios complementarios para todos los pacientes con cáncer de cualquier tipo.

El doctor Homero Fuentes de la Pena, integrante de la asociación, comentó que un paciente oncológico, además de un tratamiento médico, necesita atención sicológica, nutricional, y de diferentes índoles, por lo que ya están ofreciendo su apoyo en Ensenada.

Nos parece que los enfermos deben de tener un balance en todas estas actividades porque no se puede recuperar la salud con medicamentos, hay muchas otras cosas que hay que hacer en la parte psíquica, emocional y espiritual, y sentimos que esto es un poco olvidado”

expresó.

Invitan a la concientización a los diversos tipos de cáncer

El médico consideró que hay enfermedades como el cáncer de mama que en los últimos años han tenido mayor atención, sin embargo, existen otros tipos de cáncer que es necesario dar a conocer.

“Por ejemplo, el 5 de septiembre se conmemora el día del mieloma múltiple, pero te encuentras que la gente desconoce qué es, es una enfermedad que nace en la médula ósea de los huesos, que se caracteriza por varias alteraciones en sangre, pero también que rompe huesos, produce muchas alteraciones metabólicas y las personas tienen un sufrimiento muy grande, el acceso a los fármacos de este tipo de enfermedades es muy caro y hay situaciones que puede encontrar a tiempo”, apuntó.

Fuentes de la Peña mencionó que es una enfermedad que genera un gran deterioro y dolor, sin embargo, que si se detecta a tiempo se pueden hacer grandes cosas con los pacientes, y pasa lo mismo con el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, y prácticamente con todos los tipos de cáncer.

Te podría interesar...Obispo de Zacatecas pide a BC no dejarse secuestrar por miedo

Bridarán servicios en Ensenada

“En México tenemos un problema, tenemos una detección demasiado tardía de los problemas de salud, por una falta de corresponsabilidad, porque no estamos al pendiente de ello o porque no sabemos acudir a las personas adecuadas en el mejor momento, pero en los padecimientos oncológicos el tiempo hace una gran diferencia entre la posibilidad de un resultado favorable y uno que no lo es”, indicó.