Obispo de Zacatecas pide a BC no dejarse secuestrar por miedo

Ensenada BC.- Sigifredo Noriega Barceló fue el primer Obispo de Ensenada y se ganó el cariño de los fieles por su trato cercano

El Obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, quien fue el primer Obispo de Ensenada, aprovechó sus vacaciones para estar en las Fiestas de la Vendimia, donde habló de la violencia ocurrida el viernes con la quema de vehículos en Baja California.

Para mí es un enorme gozo volver a casa después de diez años que me cambiaron a Zacatecas, ya la pandemia un poco más a la baja, o al menos ya tenemos menos miedo para aprovechar estos momentos de reencuentro, por otra parte, necesitamos salir, volver a saludar, encontrar a la gente, veo mucho ánimo para salir adelante”

Expresó.

Cambios positivos

Con una década fuera del puerto, el Pontífice reconoció que encontró una ciudad muy cambiada y con cambios en su mayoría positivos.

“Veo alunas calles bien, limpias, transitables, sé muy bien que hay otras que no se transitan tan fácilmente, pero Ensenada está dando y puede dar más, para mí es un lugar que representa mi escuela como Obispo, aquí me enseñaron a ser Obispo los fueles, no se estudia para Obispo, se estudia para ser sacerdote”, manifestó.

En relación a la violencia que golpeó al estado hace unos días, Sigifredo Noriega consideró que debe prevalecer la prudencia y no hacer juicios a la primera, pero siempre estar vigilantes.

“Es algo muy grave, es una provocación al mismo estado, no digamos al estado de derecho, sino al mismo estado, a su existencia, pero también esto se puede prestar para muchas otras cosas, interpretaciones, noticias falsas que se puedan lanzar, necesitamos estar muy atentos, sí poner atención porque es muy grave, pero por otra parte no dejarnos secuestra por el miedo, es mal consejero cuando se va al extremo”.

Se gana cariño

Finalmente, quien fuera el primer Obispo de Ensenada y que se ganó el cariño de los fieles, dio un mensaje a la población.

“Los invito a seguir creciendo en la fe, seguir dando testimonio de su fe, a seguir teniendo esa luz encendida, muy importante en estos tiempos en los que la paz pareciera que desaparece, encender esa vela de la fe para que se encienda la vela de la esperanza y la vela de la compasión, creo que son los tres ejes en los que tiene que caminar el caminar el cristiano”, expresó.