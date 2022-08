Prevén incendios por altas temperaturas

Ensenada, B.C.- Ante el pronóstico de altas temperaturas en la región en los próximos días, el titular de la Coordinación de Protección Civil, Julio César Obregón Ángulo, comentó que hay una alta probabilidad de incendios, principalmente en el Vale de Guadalupe.

El funcionario informó que las temperaturas en la zona urbana podrían alcanzar hasta los 34 grados Celsius como máximas con mínimas de 24 grados, mientras que en los valles del municipio de Ensenada las temperaturas podrían aumentar aún más, en promedio 5 grados, es decir, podrían llegar hasta los 40 grados Celsius.

Desde que traemos el periodo de incendios forestales sabíamos que iba a ser bastante pesado, que no tengan la idea de hacer limpiado y quemar la hierba en estos días porque no es lo apropiado, porque es lo que pasa, habla uno de incendios y a la gente decide limpiar el terreno y quemar la hierba y es donde vienen los problemas, hay que evitar ese tipo de cosas”, señaló.

La zona de Valle del Guadalupe es más propensa por ese tipo de actividades, la situación de los incendios es que no se ha reflejado en la mancha urbana, han sido todos foráneos, desde el incendio que duró prácticamente un mes en la Sierra de San Pedro Mártir y como nadie lo miraba piensan que no ha habido incendios, pero sí ha habido bastantes incendios y bastantes afectaciones, pero no han sido en la mancha urbana”, mencionó.