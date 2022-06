Presidente de Canaco fue hackeado y extorsionado

Ensenada, B.C.- Varios empresarios de Ensenada han sufrido hackeos a sus servicios de mensajería “WhatsApp” para pedirles a sus contactos que depositen dinero en una cuenta, uno de ellos fue el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco).

Todo empezó una madrugada hace unas semanas cuando WhastApp me dice que estaban hackeando mi línea, el WhatsApp lo tienes que proteger con dos pasos, pero eso, yo al igual que muchos lo ignoramos porque la tecnología no se nos da mucho, de repente me di cuenta que yo ya no podía usarlo y me llega una llamada de mí mismo número “, explicó.

Chávez Montaño dijo que inmediatamente publicó en sus redes sociales que había sido víctima de hackeo para alertar a sus amistades y conocidos sobre la situación y posteriormente poner una denuncia ante la Policía Cibernética.

Te puede interesar: Jornaleros de San Quintín manifiestan inconformidades laborales

El empresario señaló que los delincuentes que lo hackearon comenzaron a solicitar dinero a sus amistades a través de mensajes.

“Les dijeron que yo estaba en el banco y que necesitaba dinero, que era urgente que yo pagara eso, un amigo les mandó 18 mil pesos, otro amigo les mandó 10 mil pesos y otro amigo del Estados de México también les mandó dinero creyendo que yo estaba dentro de un banco y necesitaba el dinero para hacer una operación bancaría, desafortunadamente fueron víctimas de fraude, me apena muchísimo con ellos”, detalló.

El presidente de Canaco señaló que el dinero fue depositado en una cuenta de Guadalajara, y consideró que la institución bancaria debería explicar cómo es posible que se abran cuentas donde se deposita dinero de extorsiones.

Quieren saber más de su víctima

“Al parecer la ley no castiga eso, es una estafa, pero tú depositas conscientemente, es increíble porque no está tipificado y es un rollo poder establecerlo como delito, es una llamada de atención a las autoridades, no puede pasar que los rateros estén un paso delante de la justicia, no los puede alcanzar la justicia porque no es delito”, lamentó.

El líder empresarial dijo que incluso las personas que lo hackeraron le marcaron de diversas ocasiones porque quieren saber más de su víctima.

Te puede interesar: Piden más personal en el SAT y menos sobrerregulación

“Ellos hablan con números falsos, tienen números de Estados Unidos y de México y te están bombardeando con llamadas, quieren hablar contigo para saber cómo se pueden meter más a fondo, yo viví un mes así”.

Rafael Chávez refirió que otros dos empresarios de Ensenada fueron víctimas de hackeo en la misma modalidad.

“El problema es que yo trabajo en instituciones para ayuda, el WhatsApp era la comunicación directa con los americanos y, por ejemplo, el Asilo de Ancianos, los niños con discapacidad, y la mayoría de los grupos vulnerables reciben ayuda mía a través de los americanos”, explicó.