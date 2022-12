Preocupan asaltos en la zona comercial    

Ensenada BC.- El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, manifestó su preocupación ante el incremento de asaltos a mano armada en comercios, no solo de la zona centro, de toda la ciudad.

Habíamos visto un incremento a los asaltos a la zona centro que era la zona que se estaba viendo más desprotegida, hablamos con el alcalde y tomaron cartas en el asunto, se implementó el operativo de diciembre seguro que es un respiro para todos los comerciantes porque viene todo el patrullaje en la zona comercial”

Expresó.

El líder empresarial puntualizó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ha puesto mayor énfasis en los grupos de seguridad y han notado una respuesta más efectiva a las denuncias de robo.

Sin denuncia

“Antes del operativo de diciembre seguro teníamos registrados 58 asaltos en diferentes partes, muchos de esos asaltos solo nos enteramos nosotros porque no levantan denuncia, se dieron durante las últimas tres semanas de noviembre y estoy hablando de asaltos a comercios en toda la ciudad, no nada más en una determinada zona”, detalló.

Chávez Montaño comentó que han detectado que los delincuentes detectan los negocios más vulnerables para cometer este tipo de robos.

“Van a los negocios que sienten más desprotegidos, que hay solamente un empelado, que hay una mujer sola, o que no creen que haya seguimiento en el caso, que no hagan denuncia, en un negocio establecido que les va a hacer una denuncia no se quieren meter, así que buscan ese tipo de negocios”, declaró.