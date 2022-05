Preocupa falta de personal en C4 de Ensenada

Ensenada, BC.- Actualmente el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), se encuentra operando con el 40% del personal, lo que ha generado una saturación en las líneas de denuncia en Ensenada, señaló Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California.

“Tenemos un problema grave en C4, en Ensenada el 60% del personal que debería estar laborando no está, no es porque no tengan presupuesto, ni porque no haya candidatos, sino que C3 que es el que se encarga de hacer las pruebas de confianza de toda la gente que trabaja en temas de seguridad ha ido muy despacio y no ha podido revisar en un lapso de tres años a la gente que quiere entrar a C4”, explicó.

Te puede interesar: Instalarán 200 cámaras de videovigilancia en Rosarito

El empresario dijo que esto ha derivado en que muchas personas han renunciado por el exceso de trabajo y únicamente el 40% del personal es el que actualmente está atendiendo las emergencias y no se da abasto.

Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California.

Solicitan agilizar verificación de personal

A través de la comisión de seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), se le hizo llegar un escrito al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Gilberto Landeros Briseño, en el que le solicitaron agilizar el trámite de verificación del personal.

Te puede interesar: Pide Canaco Tijuana seguridad para los comercios

“También nos complica el tema de las estadísticas de las llamadas que se hacen a C4, ya que n hay personal que las conteste, es un tema que estamos trabajando desde hace tiempo y estamos ocupados en ver cómo podemos apoyar y aportar para que esto ya suceda”, externó.

Jorge Menchaca puntualizó que este problema no únicamente afecta a los empresarios o comerciantes, afecta a cualquier ciudadano, ya al hacer una llamada de emergencia los tiempos de respuesta son bastante tardados.

Te puede interesar: Atiende FGE en 2021 más de mil denuncias de delitos cibernéticos

“Si ahorita hablas al C4 va a ser un gol que te contesten, no contestan porque están saturados, la cantidad de personal que tienen no alcanza para la cantidad de llamadas, uno no puede saber qué cantidad de delitos sucedieron o de llamadas de alerta porque si no se contesta la llamada no cuenta como delito, es delicado para medir y para resolver, porque cualquier ciudadano que tiene una emergencia marca al 911, el problema es que no hay operadores que contesten”, señaló.