Preocupa a Canaco posible cierre de negocios en Ensenada

Ensenada, B.C.- La disminución de la capacidad de los negocios al 50% por el semáforo epidemiológico a naranja y las bajas ventas por la llamada “cuesta de enero”, ha generado que diversos comerciantes se planteen la posibilidad de cerrar sus negocios, apuntó Rafael Chávez Montaño, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco).

No hemos dejado de estar en pandemia durante más de 20 meses, eso quiere decir que el comercio y la economía del país y a nivel mundial está en un momento de retracción, no es un momento para pensar en crecer e invertir, de un momento a otro cambiamos de semáforo amarillo a semáforo naranja, lo que representa un 50% menos de aforo en los supermercados y negocios”, indicó.

El empresario dijo que la situación ha ido empeorando en los últimos días con el creciente número de contagios y eso nuevamente pone en peligro la economía de los negocios.

“No podemos hacer planes o proyectos sobre crecimiento cuando no tenemos economía, las ventas han bajado y aunque estamos muy contentos con la llegada de los cruceros que se reactivó en septiembre del año pasado, pero no están llegando los barcos llenos, cada crucero tiene una capacidad de 2 mil 700 pasajeros y están llegando con 700 u 800, los americanos tienen miedo de viajar”, refirió.

Rafael Chávez dijo que con la disminución de aforos en los negocios la gente se desespera y se va, por lo que se estima que las ventas pudieran disminuir de 20 a 30%.

“Hay comerciantes que han manifestado que la situación está muy difícil porque tienen que pagar impuestos, luz, renta, empleados y el comercio no está en buen momento, los comerciantes se acercan a cámara para pedir apoyos y qué más quisiéramos, muchos de los comercios que están diciendo que ya no pueden no van a llegar a marzo”, declaró.