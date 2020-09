Positivo el combate a la corrupción pero la economía no ha mejorado: Coparmex

ENSENADA, BC.- El Presidente de la Federación BC de Coparmex, Armando León Ptacnik, analizó el segundo informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que uno de los puntos positivos ha sido el combate a la corrupción, sin embargo, señaló que la situación económica del país no ha mejorado.

¿Qué destacaría del informe?

El propósito inicial del presidente desde que fue candidato que es el combate a la corrupción es uno de los puntos importantes que hay que destacar, porque se ve el compromiso de hacerlo, lo mismo el tema de la austeridad, sin embargo, dentro de estos temas que son importantes de reconocer, hay que establecer que está politizando el combate a la corrupción y esta politización es muy negativa , el caso más claro lo vemos con la famosa consulta que traducida en otras palabras sería preguntar si aplicas o no aplicas la ley, eso no se consulta, la ley se aplica y si hay elementos que se proceda, no tiene que hacer una consulta, por eso digo que lo está politizando.

¿Coincide que ha habido una recuperación económica tras la pandemia?

Negativo, lo acaba de decir el Subsecretario de Hacienda, que el año próximo vamos a tener una crisis nunca vista en México, entonces cómo se puede hablar ahorita de recuperación económica cuando las previsiones del técnico de este gobierno están planteando un panorama muy complicado para México, no es correcto, lo que está diciendo es el uso siempre confuso con el cual el presidente expresa las cosas como si fueran acciones que están mejorando la economía, yo no creo que estemos mejorando, lo siento en mi negocio y en los negocios de los demás y en un estado que supuestamente no ha sido tan golpeado como el resto del país.

¿El tema de seguridad fue bien abordado?

Efectivamente hay algunos indicadores que han bajado pero aquí habrá que ver qué efecto ha tenido el confinamiento de la sociedad con motivo de la pandemia con el delito común como por ejemplo el asalto callejero, pues obviamente hay menos gente que está en una posición de ser atacada, no quisiera yo echarle la culpa a la pandemia, habrá que esperar a que se reestablezca la movilidad de la ciudadanía para ver qué va a pasar, hay menos vehículos en las calles, por consecuencia hay menos robos , sin embargo, los delitos que más agravan a la sociedad como el secuestro y los homicidios han aumentado, y probablemente son los dos delitos que más empeño deberían de tener por parte de la autoridad.

Un tema que destacó fue el combate a la corrupción, ¿coincide en que ha mejorado?

La corrupción es un elementos muy difícil de probar, porque no todos son tan ingenuos para exhibirse en esta situación, si creo en el propósito del presidente de combatir la corrupción pero no creo que esté teniendo el efecto que todos quisiéramos, si nos interesa ver a gente del pasado en la cárcel y no a través de encuestas sino a través de acciones específicas por delitos comprobados y también del actual gobierno, también queremos ver gente en la cárcel de los que se han señalado o al menos investigados y exonerados o encarcelados de los que se les ha puesto en duda la honorabilidad en el desarrollo de sus funciones

¿Qué le hubiera gustado escuchar en este segundo informe?

No escuché obra, nada más sus tres proyectos, el de el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto, a mí me hubiera gustado escuchar que por lo menos se hizo un kilómetro de carreteras nuevas, me hubiera gustado escuchar que las universidades que prometió estuvieran llenas dando servicio a toda la población que lo requiere creo que deja mucho que desear el manejo del presupuesto para los fines que debe de cumplir en cuanto a infraestructura nacional, él habla del dinero que viene de las remesas y es como decir lo que están mandando los desplazados por falta de oportunidad, ojalá y toda esa gente no estuviera trabajando en Estados Unidos y estuviera generando riqueza aquí en México, entonces el tener como meta las remesas es un despropósito por parte de un gobierno, habla de que vamos muy bien cuando la recaudación ha bajado un 3.4% más o menos, así que yo creo que hay mucho manejo de la información donde se vuelven medias verdades.