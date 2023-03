Por concluir reparación del costoso techo del Cearte

Ensenada, BC.- La rehabilitación de mil 551 metros cuadrados del techo del Centro Estatal de las Artes en Ensenada (Cearte) ha tenido un costo de seis millones de pesos y registra un 90% de avance, informó Octavio Gutiérrez García, coordinador de dicho centro.

“Vamos muy bien, pero por el tipo de obra que es, los avances han sido casi quirúrgicos porque tenemos que ir avanzando de tal manera que no afecte el patrimonio que tenemos dentro de nuestras bodegas, nuestras áreas de museografía y las propias oficinas, la obra ha sido muy delicada”, comentó.

Te puede interesar: Ceart Ensenada anuncia ''La luz y la oscuridad: ¿quién ocupa el espacio?''

El funcionario mencionó que desde 2007 que fue entregada la obra empezaron los problemas tras el primer ciclo de lluvias, problema que continúa hasta la fecha.

Cuando llegamos ya había espacios cerrados hasta por más de cuatro años, la verdad me habían dicho que el Cearte era un barquito hundido, pero nunca me dijeron que era el Titanic, pero la gobernadora ha sido muy sensible y ha estado apoyando mucho para la rehabilitación completa del edificio”, expresó.