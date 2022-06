Plantea Ayala buscar soluciones en el tema del agua y no buscar culpables

Ensenada, B.C.- Aunque el tema de desabasto de agua le corresponde directamente a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), el Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, consideró que es un tema que se debe resolver en coordinación de los tres niveles de gobierno.

“Es un problema que debemos de resolver en conjunto, federación, estado y municipio, no echarles la bolita a las administraciones pasadas o al estado o buscar culpables, la gente ya no quiere que se estén buscando culpables, sino que se busquen soluciones”, expresó.

El alcalde mencionó que recientemente se reunió con la gobernadora y uno de los temas más importantes fue el del abasto de agua.

El próximo lunes va a estar aquí en Ensenada para hacer la presentación de las acciones que se llevarán a cabo, tal vez va a haber cambios en la Cespe, yo le informe a la gobernadora que tenemos firmado un convenio entre el Ayuntamiento y la Cespe, sin embargo, los operadores no le han dado seguimiento puntual, principalmente en las vialidades, atienden fugas, abren las calles, dejan las zanjas, tardan semanas y no son atendidas y no le informan al Ayuntamiento”, señaló.