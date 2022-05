Pide CCEE declarar a Ensenada zona de emergencia por la falta de agua

Ensenada, B.C.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Orlando Fabiel López Acosta, consideró que Ensenada debería ser declarada zona de emergencia ante el problema del desabasto de agua que cada vez es más grave, así el gobierno federal pondría mayor atención.

“El agua es una necesidad inherente en Ensenada, anteriormente no se proyectó para que cuando la ciudad creciera no nos pasara esto, desafortunadamente lo estamos viviendo, las lluvias han sido muy escasas y hoy en día no tenemos una fuente que nos resuelva la problemática, las tuberías de Guadalupe hacia Ensenada están muy averiadas y cuesta mucho dinero arreglarlas”, explicó.

El empresario puntualizó que hace falta invertir dinero, por lo que han estado solicitando que por parte del gobierno federal se apoye al gobierno del estado para que se dé una inversión importante y se dé una solución al suministro de agua en Ensenada.

La resolución al problema

“Ensenada tenía un suministro de 800 litros por segundo, ya bajó por la problemática que tenemos del acueducto, la desaladora provee 250 litros, de los cuales ahorita provee 230 litros, peor hay estudios que reflejan que Ensenada no vive con 800 litros, necesita mil litros más, estamos muy por debajo de la oferta que nos dan, a la demanda que tenemos”, indicó.

López Acosta expuso, que para que Ensenada tenga resuelto su problema del agua en 2022, se requieren mil litros por segundo más.

“Esa solución no la dan 250 litros más que vengan de la desaladora en una segunda etapa que estamos esperando o la construcción de otra desaladora de 250 litros, eso da un respiro al suministro del agua, pero no es la solución para atraer inversiones a Ensenada, la construcción de hoteles o de industria necesitamos mil litros más”, enfatizó.

“Deberíamos de solicitar al gobierno federal, así como lo solicitó Monterrey, zona de emergencia para que realmente seamos atendidos”, declaró.

Preocupa inseguridad

Por otra parte, dijo que a pesar de que las estadísticas han ido a la baja en cuanto a delitos de alto impacto, también marcan un aumento en cuanto al robo en todas sus modalidades, como robo a casa habitación, a vehículo y transeúntes.

“Sí estamos preocupados por la situación que sucedió hace unos días que fue una balacera que ocurrió en un centro comercial, y el secuestro de un empresario que posteriormente apareció muerto, no tenemos todavía una Ensenada segura y el reto es que volvamos a los tiempos donde estábamos tranquilos y seguros”, expresó.

López Acosta dijo que el sector empresarial está bastante preocupado y han solicitado la intervención de las autoridades, ya que cada vez es más común este tipo de incidentes en zonas del primer cuadro de la ciudad y ahora también en el Valle de Guadalupe.

“Cuando en un lugar empieza a florecer, a haber más desarrollo y empieza a haber más turismo, desafortunadamente también empiezan a llegar los delincuentes, eso es algo que pasa en todas las ciudades del mundo y es lo que posiblemente esté sucediendo en la Ruta del Vino, pero declaraba la Guardia Nacional que se está atendiendo esta situación y están poniendo más vigilancia”, comentó.