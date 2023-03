Planta de tratamiento dejó de contaminar la playa y ahora contamina Maneadero  

Ensenada BC.- El presidente del Ejido Nacionalista Sánchez Taboada del Valle de Maneadero, Epigmenio Romero Solorio, denunció la falta de interés de gobierno del estado por resolver la problemática de la contaminación por las plantas de tratamiento en mal funcionamiento, y aseguró que aunque dejaron de contaminar la bahía, ahora están contaminando Maneadero.

En la búsqueda de soluciones para los problemas de las aguas mal tratadas en Ensenada, los ejidatarios buscaron alternativas con empresarios de Israel, incluso los técnicos de ese país visitaron Ensenada para realizar un recorrido por las plantas de tratamiento y se presentaron un proyecto a funcionarios de gobierno del estado.

El proyecto ahí está, no lo cobraron y siguieron las negociaciones, pero entramos en una apatía por parte del gobierno, viendo una problemática de la contaminación de las aguas, se acaba todo el problema dela contaminación de la bahía, nos echan toda el agua a Maneadero y se olvida todo el tema”

Expresó.

Manifiestan disposición

Mencionó que en una reunión con el Secretario del Agua, José Armando Fernández Samaniego y el director de la Cespe, Alonso Centeno Hernández, los ejidatarios manifestaron su disposición de trabajar coordinadamente, sin embargo, Epigmenio Romero consideró que los funcionarios no han tenido voluntad de resolver el problema.

“Vamos y nos ofrecemos como parte de la sociedad preocupados presentamos una alternativa de solución para la problemática, en la búsqueda de soluciones dimos con los mejores en el tratamiento de las aguas negras, se hace una invitación de parte de la empresa a gobierno del estado para que vayan y miren las plantas e hicieron caso omiso, nosotros decidimos ir pero nosotros no somos los que tomamos decisiones”, indicó.

Altos niveles de contaminación

Por su parte, el empresario agrícola Raymundo Carrillo Huerta, confirmó que la Cespe continúa descargando aguas con niveles de 210 mil coliformes fecales en el Arroyo San Carlos, lo que a su vez desemboca en el sitio Ramsar Estero de Punta Banda, protegido y prioritario para la conservación a nivel estatal nacional e internacional.

“La norma dice que no debe de haber más de mil coliformes, esto quiere decir que hay 209 mil más de los que permite la norma y no logramos despertar el interés de nadie, es increíble que no quieran solucionar ese problema, no estamos dispuestos a seguir tolerando, nosotros les mandamos 300 y tantos litros por segundo de agua blanca y literalmente no las regresan con excremento”, declaró.

Puntualizó que el Valle de Maneadero es una economía que significa más de 10 mil millones de pesos, y a pesar de su importancia no los toman en cuenta.

“Seguimos siendo el patito feo del estado y es la parte que nos tiene muy inconformes, están buscando más pozos de agua pero nosotros no vamos a permitir ni siquiera que reubiquen los pozos que están en la zona federal en parcelas del ejido, si no nos solucionan el problema no vamos a cooperar más con la autoridad”; advirtió.

Constante análisis

Carrillo Huerta mencionó que los ejidatarios constantemente analizan el agua proveniente de la Planta El Naranjo, ya que a veces las autoridades ni siquiera están clorando el agua, lo que ha obligado a los empresarios agrícolas a implementar una triple filtración en sus conductos.

“Cuando quitaron al ex director de la Cespe Jaime Alcocer se solucionó el problema de contaminación de la noche a la mañana, y uno se pregunta cómo, pues nada más cerraron la llave de Playa hermosa y mandaron todo a Maneadero, desde entonces estamos sufriendo ese problema, nosotros tenemos que asegurar nuestra producción de flores y forraje dándole un tratamiento adicional”, señaló.

No obstante, enfatizó que la solución no es que los empresarios tengan que darle un tratamiento extra, la solución es resolver el problema de las plantas.

El tramo de la muerte

Por otra parte, lamentaron que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se han querido hacer cargo de la ruta alterna del tramo y le están dejando toda la responsabilidad al ejido.

“Ahora en la minuta escrita resulta que ya va encabezando el ejido, tenemos que poner piedra y cemento otra vez, están pasando toda la responsabilidad del gobierno al poblado y a los vecinos, están reprobados, es una obra que no tiene transparencia y que nos ha causado bastante millones en pérdidas y vemos la falta de interés en las empresas que contrataron para la obra”, opinó Crrillo Huerta.