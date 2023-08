Piden que se libere el cobro de la caseta de San Miguel en Ensenada

Ensenada, BC.- La Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas de Baja California (Fetraex) propone que mientras esté parcialmente cerrada la carretera escénica en Ensenada se libere la caseta de peaje en San Miguel y con ello se compense el tiempo perdido en el embotellamiento y las pérdidas económicas que se generan.

“Sería un apoyo muy grande para la sociedad el tener abierta la caseta como pasó en Playas de Tijuana, si no estamos transitando libremente ni de manera adecuada ya no debería haber un cobro en la caseta de San Miguel y nos dieran ese libre acceso, aprovecharíamos el tema económico para la ciudadanía y le daría un flujo más rápido a la entrada de la ciudad”, planteó Humberto Valdés Romero, presidente de la Fetraex.

El empresario mencionó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) identificó presuntos desvíos millonarios por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) en esta entidad, por lo que se presume que no se está haciendo un adecuado manejo de los recursos que se recaudan en las casetas de peaje.

“Nos encontramos con un documento en el que la ASF ya tenía un proceso avanzado donde no se encuentran alrededor de siete millones de pesos en una obra donde habla de que no se comprueban en los temas de cemento Portland y que no hay evidencia de dónde se llevó a cabo esa inversión de dinero”, explicó.

Enfatizó que según los cálculos oficiales son miles de millones de pesos lo que recauda Caminos y Puentes Federales cada año por las casetas de peaje en la carretera escénica.