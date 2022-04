Piden apoyo para joven que requiere trasplante de médula

Ensenada, B.C.- A través de la campaña “Todos con Manu”, la población e Ensenada se ha solidarizado con Manuel Machuca, un joven de 29 años que enfrenta por segunda ocasión el cáncer y pide apoyo para un trasplante de médula que tiene un costo de alrededor de 3 millones de pesos.

“Mi enfermedad inició en 2017, me diagnosticaron cáncer, un tumor en el mediastino de aproximadamente 26 centímetros, la primera vez logre vencer esta enfermedad con quimioterapia y radiaciones, y hace aproximadamente dos meses mi cáncer volvió más agresivo, haciendo que mi tumor creciera muy rápido”, detalló.

Manuel comentó que recientemente su doctor le informó que era candidato a un trasplante de médula.

El doctor me dijo que eso iba a ser la cura de mi enfermedad, me garantizaba casi 100% que jamás me volvería esta enfermedad pero es un trasplante muy costoso y estamos buscando el apoyo de la gente para poder juntar esos tres millones de pesos cuanto antes y poder someterme al trasplante”, indicó.

El joven de 29 años dijo que aproximadamente tiene un plazo de un mes para reunir el dinero, ya que por el momento han podido controlar el tumor con quimioterapias.

“Mi cuerpo cada vez está más débil, ya no aguanto tanta quimioterapia, así que entre más rápido se pueda reunir la cantidad es mejor para mí, el doctor me dio un estimado de un mes y se ha sumado muchísima gente, estoy muy agradecido con todos porque bastante restaurantes y negocios locales de Ensenada se han sumado a la causa”, expresó.

Informó que el próximo evento recaudatorio se realizará del 11 al 17 de abril y será un rally en el que diferentes restaurantes destinarán parte de sus ganancias a la causa, el lunes será el restaurante La Avioneta; Martes el Restaurante Rupestre; miércoles la Pastelería Lourdes; jueves restaurante Matilda; viernes Chiltepinos; sábado hamburguesas Billy Blanco y domingo Oroz Bakery.

Asimismo, se realizará una competencia amistosa de Crossfit el sábado 23 de abril en el deportivo Sullivan con cooperación voluntaria, una cena maridaje en el restaurante Raw Oyster Bar el domingo 24 de abril y un desayuno en el Hotel Marea Vista el sábado 30 de abril a las 9:00 horas.

“Desde que caí enfermo he conocido a las personas más generosas, amables y bondadosas, he recibido las palabras y el apoyo más afectuoso de familia y amigos, e incluso de desconocidos. He recibido más de lo que yo podría dar a cambio y eso nunca lo olvidaré, gracias infinitas a todas las personas”, expresó.

Los interesados en conocer más de la campaña Todos con Manu, podrán consultar el sitio oficial en redes sociales: https://www.facebook.com/todosconmanu.ens

Para donativos, se podrá hacerlo en la cuenta a nombre de Manuel Machuca, de Scotiabank, al número 5579 2200 1040 3446.

También al PayPal Todos con Manu y, para quienes radiquen en Estados Unidos, mediante el servicio de pago Venmo, con el mismo nombre Todos con Manu, informes al número telefónico (646) 1498938.