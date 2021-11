Pide CMIC invertir más en infraestructura en Ensenada

Ensenada, BC.- Para garantizar que la ciudad siga modernizándose y las grandes obras no se detengan, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ensenada pedirá que sea invertido más porcentaje del presupuesto 2022, tanto del estado como del municipio, en vialidades; incluso la misma Cámara a nivel nacional ha pedido que sea invertido en infraestructura el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el ingeniero Cruz Adrián Santos Macías, presidente de la CMIC en Ensenada, los programas de inversión pública a nivel nacional quedaron a deber.

Te puede interesar: Avanza sector de la Construcción 8.8% en agosto: CMIC Ensenada

Los icónicos no están elevando la construcción, ni las fuentes de empleo, ya que no son suficientes, y no son suficientes porque invertimos muy poco del PIB, sólo el 2% en obras públicas.", apuntó.