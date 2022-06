Pensión para personas con discapacidad será universal en BC 

Ensenada, BC.-Con una aportación aproximada de 759 millones de pesos del gobierno de Baja California y el Gobierno de México, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad será de carácter universal en el estado, anunció la titular de la Secretaría de Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes, durante la mañanera de la gobernadora.

“La pensión para personas con discapacidad en Baja California se convierte en un programa universal, es decir para todas las personas que viven en esta condición de discapacidad, el estado mexicano tiene una obligación de entregar una pensión a las personas con discapacidad, esta obligación que hoy es constitucional fue a propuesta del presidente de la República que se volviera un derecho”, expresó.

Recordó que el presidente se comprometió a incorporar a un millón de personas con discapacidad, sin embargo, en México hay 6.3 millones de personas con discapacidad según el censo Inegi 2020, de los cuales una parte ya goza de la pensión de adultos mayores, que por su edad avanzada o por alguna situación en la vida viven en condición de discapacidad.

“Tenemos pendiente incorporar 2.6 millones de ellos, por ello, el presidente planteó que para que este derecho se pueda ofrecer de manera universal deben confluir esfuerzos entre el gobierno del estado y el gobierno federal, este convenio se firmó en diciembre con 29 de 32 estados, actualmente 20 de los 29 estados colocaron recursos para que se realice la incorporación de las personas con discapacidad, dentro de estos 20 estados, 10 han declarado ya los recursos para que sea universal”, informó.

BC, de los primeros estados en aplicar pensión universal

La funcionaria federal reconoció que la gobernadora de Baja California junto con el gobernador de Sinaloa, fueron los primeros que colocaron los recursos para que la pensión sea de carácter universal.

Expuso que en Baja California hay 151 mil 946 personas que viven con discapacidad, de los cuales 51 mil 174 ya tienen el apoyo de la pensión para personas adultas mayores y 23 mil 217 tienen la pensión para personas con discapacidad.

“Tenemos pendientes de incorporar a cerca de 77 mil personas con discapacidad, la cobertura que veníamos haciendo aún es mínima, con este esfuerzo financiero que se va a hacer de colocar los recursos de manera concurrente la federación y el estado vamos a poder alcanzar al cien por ciento de personas que no cuentan con esta atención”, afirmó.

Inversión estatal de 379 mdp

Montiel Reyes comentó que la inversión social del gobierno de Baja California son 379 millones 500 mil pesos y la misma cantidad por parte del Gobierno de México, de tal manera que la inversión será de 759 millones de pesos de aquí a diciembre para darles su pensión a las personas con discapacidad.

La Secretaria de Bienestar refirió que la convención de naciones unidad contempla cinco grandes grupos de personas con discapacidad: Intelectual, psicosocial, auditiva, motriz y visual.

“Dentro de estos grupos hay subgrupos y tipos de condiciones en las que se vive, reiteradamente nos preguntan si las discapacidades de carácter intelectual y psicosocial participan en la pensión y la respuesta es sí”, indicó.

Módulos de registro

La funcionaria informó que habrá módulos de registro del 6 al 30 de junio y estarán instalados del lunes a sábado de las 10:00 a las 16:00 horas, los lunes se van a atender a los de las letras A,B,C; los martes: D,F,G,H; los miércoles: J,K,L,M; los jueves de la N a la R; los viernes de la S a la Z y los sábados todos los que entre semana no puedan registrarse.

“A partir de este jueves va a estar en la página de Bienestar el link para poder consultar los módulos, y también lo vamos a compartir en las áreas de comunicación del gobierno de Baja California de tal manera que no haya alguien que no se entere, las personas con discapacidad pueden contar con un auxiliar que los apoye en sus trámites y registros y ser su representante cuando no puedan realizar el trámite”, detalló.

Asimismo, puntualizó que, si una persona no puede acudir personalmente a hacer su trámite, su auxiliar o familiar puede ir a registrarlo y comunicar que la persona no puede presentarse y se tramita una visita domiciliara.

Documentos: