AMLO vivirá su retiro con una pensión del Issste de 25 mil pesos mensuales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador vivirá con una pensión de entre 25 mil y 30 mil pesos mensuales.

Indicó que es lo que calcula que le llegará del Issste como pensión tras haber laborado en algunos puestos públicos.

El presidente López Obrador dijo cumplir con los años trabajados para poder jubilarse y recibir su pensión como trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Recordó haber laborado en las direcciones en el Instituto del Consumidor, y como jefe de Gobierno de la capital del país, así como otras posiciones.

Entonces voy a tener derecho a una pensión cuando me retire y no tengo bienes materiales, yo siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material aunque también respeto mucho al que tiene", recordó el mandatario.