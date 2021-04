AMLO descarta reelegirse y afirma que en 2024 se alejará por completo de la política

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reelegirse al concluir con su mandato en 2024.

Luego de que se difundieran versiones que apuntan a que la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar podría beneficiar a su reelección, López Obrador lo negó.

“Ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que sí han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No", dijo.

López Obrador recordó que al concluir su mandato se retirará por completo de la política y se irá a su quinta en Palenque, Chiapas.

“Que por cierto, la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre, o sea, son dos meses menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el Creador, el pueblo, es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política”, dijo.

El mandatario añadió su libro abordará el pensamiento conservador.

“Y también les adelanto de que voy a vivir de mi pensión del Issste y también ya me va a corresponder lo de la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política”, agregó.