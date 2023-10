Padres de familia cierran telesecundaria en Ensenada por falta de conserje

Ensenada, BC.- Debido a la falta de un conserje en la Telesecundaria 11 en la colonia San Carlos en Maneadero, padres de familia cerraron el plantel manifestando que las autoridades educativas han dejado en el olvido a la escuela.

Los inconformes señalaron que son los alumnos los que se tienen que encargar de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones.

Te puede interesar: Preocupa salud de niños por contaminación en Maneadero

“Tenemos cinco años pidiendo un conserje, siempre nos dicen que ya está en proceso el trámite, algunas madres de familia hemos ido directamente a la Secretaría de Educación para llevar el oficio con la petición porque actualmente son los niños junto con maestros y padres de familia que nos mandar a hablar cada dos meses para cortar la hierba”, explicó Ángeles Gómez Medina, madre de familia.

Alumnos pierden tiempo limpiando

Agregó que los alumnos pierden por lo menos media hora al día en limpiar baños, ventanas, pisos, recoger basura en salones y en los patios, además de sacar las bolsas de basura para llevarlas a los contenedores.

Te puede interesar: Contaminación está afectando a los ancianos de un asilo en Maneadero

“Le dijimos al director: nosotros mandamos a nuestros hijos a estudiar, no a ir a lavar baños ni andar barriendo ni andar en el sol recogiendo basura, pero no ha pasado nada cuando vamos a la Secretaría de Educación, nada más nos dicen que dejemos nuestro nombre y número de teléfono, pero no hemos recibido ninguna respuesta”, indicó.

Foto: Jayme García

La madre de familia dijo que, al ser una telesecundaria en Maneadero, las autoridades escolares no le dan atención, sin embargo, aseguró que los estudiantes van todos los días de las 7:00 a las 13:00 horas como en cualquier escuela regular.

Te puede interesar: Aguas negras enferman en Maneadero

“En la colonia San Carlos hay muchísima gente, hicieron una telesecundaria creyendo que la colonia no iba a crecer, cuando la escuela se abrió empezó con 32 niños y ahora son 76, asimismo, refirió que inicialmente recibía un apoyo de 105 mil pesos para infraestructura, aseo y material, pero este año únicamente llegaron 35 mil pesos debido a que no hay recursos.

Seguirá el plantel cerrado

Finalmente aseguró que continuarán con el plantel cerrado hasta que no reciban una respuesta de las autoridades educativas.

Te puede interesar: Jornaleros se manifiestan por falta de maestros para sus hijos

“Nos están dejando en el olvido, tomamos el plantel, pusimos cadenas, candados y no vamos a dejar entrar a nadie hasta que alguien nos escuchara, mandaron a dos funcionarios que nos dijeron que iban a hacer lo posible, pero no nos aseguraban nada porque al ser telesecundaria no tiene los mismos derechos de otros planteles”, declaró.