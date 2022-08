Organización civil desconfía de la apertura de Playa Hermosa en Ensenada

Ensenada, BC.- Luego de que se levantara el cierre precautorio en Playa hermosa, la Asociación Civil Ciudadanía Mexicana, continuará realizando más muestreos con el apoyo de la UABC, ya que consideran que todavía no es seguro ingresar al mar.

Gabriel Camacho Jiménez, coordinador de Ciudadanía Mexicana, dijo que realizar muestreos con el apoyo de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, no ha sido con el objetivo de desmentir o contraponer los resultados oficiales, ha sido con el fin de cuidar la salud de las personas que visitan la playa.

“Los datos con los que contamos, en los cuales confiamos, nos sugieren que le digamos a la ciudadanía que no ingrese todavía a las playas, aún están con riesgo de contraer alguna enfermedad, y que sea vea afectada su salud, insistimos en que no ingresen todavía a la playa”, enfatizó.

Realizarán un segundo análisis

El activista dijo que en los próximos días realizarán un segundo análisis y una vez que cuenten con los resultados, informarán si ha cambiado su postura sobre si es seguro o no ingresar al mar.

“Para poder llegar a una conclusión de si una playa se encuentra en un ambiente sano y no representa un riesgo para la población estar en contacto con este tipo de ambiente, es necesario un análisis mucho más transversal, considerando parámetros que las normas no contemplan”, expresó.

Mencionó que están en miras de iniciar una gestión para generar cambios en las normativas con el objetivo de que la población no entre en riesgo, dado que los parámetros que actualmente se utilizan como normativa no protege a la ciudadanía de no contraer alguna enfermedad.

Normativas insuficientes

“Desde nuestro punto de vista, actualmente las normativas son insuficientes para asegurar el ambiente sano, por lo cual debemos empezar un trabajo de reformar estas normativas en ambientes costeros y marinos, las normas están pensadas para ambientes terrestres y de agua dulce y hay situaciones que cambian en las zonas costeras y que no son suficientes”, consideró.

En cuanto a la reciente declaración del presidente municipal, Armando Ayala Robles, asegurando que en los próximos días varios funcionarios, incluyendo él, ingresarán a Playa Hermosa en traje de baño, Gabriel Camacho opinó que el alcalde no cuenta con los conocimientos técnicos, e incluso la UABC votó en contra de la reapertura de playas durante la sesión del comité de Playas Limpias.

“Estas declaraciones de irse a meter al mar son similares a las de patrullar la ciudad en un aeroplano, son ridículas, lamentamos esa forma de hacer política desde la presidencia, ojalá cambie y tome sus decisiones tomando en consideración y no minimizando datos de una universidad, de una institución y de organizaciones civiles”, declaró.