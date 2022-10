Molesta a comerciantes un contenedor que fue instalado como tienda en la calle

Ensenada, B.C.- Un contenedor que será utilizado para la venta de teléfonos celulares, generó inconformidad de comerciantes y ciudadanos de la Calle Vidales y Circuito Oriente de la Colonia Arcoíris en Ensenada, señalando que el establecimiento obstruye parte de la banqueta e incluso algunas personas en situación de calle lo utilizan como baño.

Humberto de la Torre, quien tiene un negocio de comida en esa zona, señaló que el contenedor quedó justo enfrente de su negocio, lo que entorpece el flujo de los automovilistas, e incluso invade una parte de la banqueta.

Para mi negocio me han bajado mucho las ventas, de por si con lo del Covid se puso medio difícil y ahora me tapan mi negocio y muchos clientes no llegan, es un contenedor grande que está tapando la banqueta”, lamentó.