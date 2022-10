Madre de familia denuncia que drogaron a su hijo en la escuela

Ensenada, B.C.- Erika Julieta Carro Soto denunció ante el Ministerio Público que su hijo Erick N fue drogado dentro de las instalaciones de la Secundaria Técnica 20, ubicada en la Colonia Valle Verde en Ensenada, donde afirmó que el personal del plantel no actuó adecuadamente para proteger al menor.

Relató que el miércoles 28 de septiembre acudió a la escuela por su hijo y se percató de que se encontraba en muy mal estado por lo que tuvo que llevarlo a urgencias en la Clínica 8 del IMSS, donde el médico le informó que su hijo se encontraba intoxicado.

“Estuve tres días con mi hijo internado muy mal, y el lunes me presenté a la escuela porque se atravesó el fin de semana, me atendió la subdirectora y cuando le comenté el caso se molestó y le estuvo haciendo preguntas a mi hijo diciéndole que quién le había dado algo o donde lo había probado, hasta que mi hijo con voz fuerte dijo que nadie le dio nada, se lo metieron en su bebida dentro de clases”, refirió.

El menor atendido por el doctor del plantel

La madre de familia comentó que el día que su hijo se empezó a sentir mal, fue remitido con el doctor del plantel, y le dijo que todo estaba normal, luego de hacerle un chequeo médico rápido.

A mi hijo le dieron benzodiacepinas, es un medicamento para dormir o tranquilizar a alguien, mi hijo tuvo efectos de vómito, dolor de cabeza y perdió la vista por un momento, de camino a la clínica traía espuma en la boca, se le atoraba la mandíbula, no podía hablar y estaba inquieto”.

Te puede interesar: Registran el estado de la flora y fauna de Ensenada y San Quintín

Carro Soto dijo que en el hospital le hicieron un examen general y posteriormente un antidoping que arrojó positivo de ese medicamento psicotrópico, el cual es utilizado para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, sin embargo, requiere receta e incluso la Administración de Alimentados y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), ha advertido sobre su uso.

“Cuando vine a hablar con la subdirectora, ella me comentó que esto ya le había sucedido a dos niñas, pero a ellas les habían puesto medicina para animal, cuando ella me dijo eso, yo le dije que me diera los documentos de mi hijo para darle de baja, pero lamentablemente el padre de mi hijo no quiso y vino a darlo de alta, cosa que yo no estoy de acuerdo con que siga en esta escuela”, expresó.

La madre de Erick informó que ya interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y además cuenta con el examen que le realizaron en la clínica ocho, además de que un psiquiatra habló con el niño y corroboró que está diciendo la verdad y que no había probado ninguna sustancia por su propia voluntad.

El personal no actuó

“Estuvo jugando futbol, entró a una clase, pero antes se había tomado una bebida, tiró el envase, terminó la clase y fue otra vez a la tienda de la escuela por otra bebida y se tomó la mitad, la otra mitad la guardo en su mochila, estaba en clase de inglés, pidió permiso a la maestra para ir al baño, regresó y notó que el bote estaba mal cerrado, se tomó la bebida y fue cuando empezó a mirar borroso”, relató.

Te puede interesar: En dos años cerraron 756 negocios en Ensenada

Posteriormente, el menor le pidió a un compañero que lo acompañara con el médico de la escuela, sin embargo, la madre del menor considera que el personal no actuó correctamente.

“A mi punto de ver el doctor no lo hubiera dejado ir así nada más, lo hubiera dejado ahí en su consultorio y avisarme, no están atentos en ver a los niños, tengo miedo de que algún otro niño o niña pase por lo mismo y que un padre sufra como yo sufrí, yo nunca había visto a alguien así, mucho menos a mi hijo,