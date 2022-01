Más de 66 colonias no tienen agua y la Cespe culpa a la desaladora de Ensenada

Ensenada, BC.- La ruptura de un tubo de fibra de vidrio en las inmediaciones del distribuidor vial El Gallo, ha ocasionado que más de 66 colonias no tengan agua en Ensenada desde hace una semana, sin embargo, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), Jaime Alcocer Tello, responsabilizó a la empresa Aguas de Ensenada que se encarga de la operación de la planta desaladora.

“Estamos preocupados y molestos ante la falta de respuesta oportuna por la empresa Aguas de Ensenada, que a mi parecer no es una empresa de responsabilidad social, porque está cuidando los centavos en vez de cuidar el servicio y que tiene con la ciudad”, expresó.

El funcionario dijo que desde el sábado 22 de enero a las 23:00 horas se presentó una fuga en la línea que cruza por las inmediaciones del distribuidor vial El Gallo, mismo que está en proceso de construcción.

“Hubo una ruptura en tubo de 20 pulgadas de fibra de vidrio, inmediatamente le dimos indicaciones a la subdirección técnica para que se coordinara con la gente de la Sidurt y con la empresa Aguas de Ensenada para que atendiera el evento, después de revisar la situación la empresa se compromete a reparar esta ruptura”, indicó.

66 colonias sin agua en Ensenada

No obstante, señaló que transcurrió la semana dejando a más de 66 colonias sin abasto de agua y una afectación estimada de 45 mil habitantes, aunado a la zona comercial, desatando una serie de reclamos de la población hacia la Cespe.

El director puntualizó que a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), se está buscando que la empresa cumpla con la reparación, además de aplicar una sanción.

“La empresa está argumentando que hace falta seguridad para la línea, quieren que se les garantice que esa línea no va a ser afectada nuevamente, pero en su contrato está que tienen que garantizarle a la ciudad el servicio y el suministro de ese contrato por el que cobra bien, pero ellos insisten en no hacer esa reposición del tubo porque dicen que no se les garantiza la seguridad”, declaró

Distribuyen agua en pipas

Jaime Alcocer comentó que han estado distribuyendo aguas a través de pipas, pero es insuficiente, ya que además hay una importante zona comercial que también está siendo afectada.

“Todos los días estamos presionando para que ellos finalmente hagan la instalación y ni siquiera nos han podido decir si mañana, si hoy, no nos han dado una fecha, no es un asunto de tirarse la bolita, es un asunto de asumir responsabilidades, de lo que le toca a cada quien, y este no es un tema que le corresponda a la Cespe”, aclaró.

El funcionario puntualizó que las instalaciones de la empresa desaladora cumplen con un contrato de 20 años y no han sido entregadas a la Cespe para su operación, el contrato contempla la entrega del agua en bloque y la Cespe se encarga únicamente de la distribución por el momento.

Asimismo, reveló que la empresa desaladora representa un costo de 16 a 18 millones de pesos mensuales que paga el Gobierno del Estado y se carga a una deuda de la Cespe.

“Ya vamos para una semana completa y aún no sabemos, nuestra gobernadora está sumamente preocupada por garantizar a la gente los servicios, la empresa Aguas de Ensenada deberá de asumir la responsabilidad que le corresponda y la parte del reclamo social que tenga que ver con esto, una empresa que le ha quedado a deber a Ensenada”, manifestó.