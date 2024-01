Malos olores de la planta de tratamiento afectan a familias de Ensenada

Ensenada, BC.- Los olores fétidos que despide la planta de tratamiento de aguas residuales El Naranjo en Ensenada, ha generado un problema de salud para los residentes de la zona de Praderas del Ciprés y colonias Vecinas.

José Ayala, residente de la colonia Aeropuerto, aseguró que ha tenido que comprar purificadores de aire para poder respirar menos contaminantes por las noches.

Te puede interesar: Están en rehabilitación cuatro de las cinco plantas de tratamiento en Ensenada

“Mis niños están con alergias y no tenían, sí se ha sentido, incluso yo he consultado con varios doctores y me han dicho que obviamente los olores cargan algún tipo de bacteria, la semana pasada gasté mil pesos en medicamento y toca ir con un especialista para ver que problemas hay con el intestino”, declaró.

Trabajos de rehabilitación

Cabe mencionar que los trabajos de rehabilitación de esta planta de tratamiento están en marcha con una inversión de 179 millones de pesos, según informó el Gobierno del Estado.

Te puede interesar: Rendirán cuentas sobre las plantas de tratamiento en Ensenada

El arranque oficial de la planta de tratamiento inició el 9 de noviembre de 2023 y parte de las obras consisten en ampliar su capacidad de 500 a mil litros de agua por segundo.

José Ayala enfatizó que este problema afecta a una gran cantidad de familias que viven en esta zona y exhortó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) a realizar las gestiones necesarias para que la obra concluya lo antes posible.

Te puede interesar: En 90 días disminuirán malos olores de la planta de tratamiento