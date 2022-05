Madres ensenadenses continúan en la búsqueda de sus hijos  

Ensenada. BC.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas, realizaron una marcha este martes en el Día de las Madres, sin embargo, para muchas de ellas no fue un día de celebración ya que desde hace años no saben nada de sus hijos.

Adriana Jaen Manuel, vocera del colectivo “Siguiendo Tus Pasos”, comentó que dicha agrupación está conformada por alrededor de 20 personas que buscan a sus familiares, y aunque en el Estado se estima que hay 13 mil personas que están buscando a sus seres queridos, en Ensenada no hay una estimación tan específica.

“Sí sabemos que en los últimos meses la situación de violencia ha aumentado muchísimo, sobre todo en el tema de mujeres y nos preocupa, es un día difícil para las compañeras que son madres y que no tienen a sus hijos y para las compañeras hijas que no tienen a sus madres, pero a pesar de las implicaciones que tiene el manifestarse en un día como este, las compañeras están aquí”, expresó.

Autoridades rebasadas con el problema

La vocera del colectivo opinó que las autoridades, tanto de la Fiscalía, como de la comisión de búsqueda, están totalmente rebasadas por el problema, ya que en México se vive una crisis grave en materia de derechos humanos.

“Tenemos un índice altísimo, casi del cien por ciento de impunidad, son tantos los casos y es tanta la violencia que se está viviendo, que las autoridades están totalmente rebasadas, creemos que el problema de la desaparición es difícil porque se interseca con el problema de la búsqueda, o sea, mientras están queriendo buscar a los desaparecidos de hace diez o más años, sigue habiendo nuevos casos y eso complica el problema”, señaló.

Adriana Jaen puntualizó que las historias de las madres buscadoras de familiares desaparecidos son historias muy diversas, desde la chica que salió a buscar trabajo, el joven que salió a comer y que no regresó, el padre o la madre que fueron a trabajar y no los volvieron a ver.

“No podemos generalizar y decir que todos los casos están vinculados con cuestiones del crimen organizado, los casos son diversos y aquí es muy importante hacer un llamado a la sociedad civil para no criminalizar, ni a los desaparecidos, ni a las desaparecidas, ni a sus familias, algo que está visibilizando esta tragedia es que cualquier persona es susceptible de desaparecer”, apuntó.

Labor de los colectivos de búsqueda

La vocera de Siguiendo tus Pasos consideró que, frente a la ineficiencia de las autoridades, los colectivos no solo realizan jornadas de búsqueda, también se brindan acompañamiento y apoyo sicológico.

“Desde las ciencias sociales hemos documentado como los colectivos y los familiares integran lo que denominamos como una comunidad de víctimas, una comunidad doliente donde las familias entre ellas se arropan, se ayudan y comparten su experiencia por más traumática que sea, para ayudar a otros, y que a otros no les pase lo que ellos pasaron”, refirió.

Por su parte, Teresa Figueroa, representante del colectivo “Armadillos Rastreadores Ensenada”, relató que tiene ocho años y medio buscando a su hijo Raúl Alejandro Vélez Figueroa, quien desapareció en una zona rural de Ensenada.

“Desde entonces me he dedicado a las búsquedas, que implica mesas de trabajo, reuniones gubernamentales y ahorita nos hemos dedicado más a la búsqueda de campo, no dejamos de lado ninguna otra actividad porque todas las actividades son búsqueda, pero lo más fuerte es la búsqueda de campo”; afirmó.

Hallazgos de los colectivos

Mencionó que en el colectivo son alrededor de 20 personas que buscan a sus familiares y en las idas a campo si han encontrado algunos hallazgos, pero no piensan parar.

“Vamos a seguir buscando, la meta es no nada más buscar a los nuestros, los desaparecidos son de todos, necesitamos que las autoridades trabajen junto con nosotros, que no nada más nos sirvan de acompañamiento en las búsquedas, necesitamos autoridades que busquen y hagan su trabajo de investigación”, opinó.

En la marcha que partió de las oficinas del DIF Municipal y llegó al Monumento a Lázaro Cárdenas, llevaron lonas con las fotografías de las personas desaparecidas para dar rostro y crear conciencia en la comunidad.

“La mayoría somos madres buscando a nuestros hijos y este día es muy complicado para nosotras, pero decidimos hacer esto, no quedarnos en la casa con las manos cruzadas, visibilizar el tema, que la sociedad sea empática con nosotros, que se sume y tratar de mover a las autoridades para que trabajen como deben de trabajar”; enfatizó.