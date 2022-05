Exigen justicia por el feminicidio de Daena Segura

Ensenada, B.C.- Familiares, amigas y amigos de Geovanna Daena Segura Rojas, realizaron una marcha para exigir justicia por ella, quien fue golpeada y asesinada con un disparo en la cabeza, presuntamente por su ex pareja sentimental quien actualmente se encuentra prófugo.

Cabe recordar que fue el viernes 29 de abril cuando Daena fue localizada muerta a la entrada de una casa en Lomas de Valle Verde, con múltiples golpes y un balazo en la cabeza, la joven de 32 años era maquillista profesional y tenía un hijo con un trastorno del espectro autista, quien al momento de la agresión se encontraba dormido.

La manifestación se realizó de manera pacífica en la explanada del centro de gobierno, sin embargo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), resguardaron la entrada del palacio municipal.

Fue asesinada por parte de su x pareja, Jesús Adrián Meléndrez, el cual se encuentra hasta estos momentos prófugo, convocamos a una marcha para darle seguimiento al feminicidio de mi hija, para que toda la ciudadanía mire el problema de todas las mujeres, no nada más mi hija, todas las mujeres que sufren maltrato y permiten que sus parejas abusen o lleguen a asesinarlas como paso en el caso de mi hija”, expresó Selene Rojas García, madre de Daena.

La madre comentó que la relación de su hija con el presunto homicida no tenía mucho tiempo, alrededor de seis a ocho meses, y afirmó que ya había terminado antes de que ocurriera el asesinato, no obstante, dijo que su hija no había interpuesto una denuncia por violencia anteriormente.

No han dado con el responsable

“Por parte de mi hija no había denuncias, pero creo que él ya tenía denuncia por maltrato, pero desconozco quien lo haya denunciado, tenía un antecedente por violencia, uno piensa que nadie es merecedor de nuestros hijos, pero en este caso, Daena era una mujer adulta y muchas veces no le hacen caso a los padres y toman malas decisiones, en este caso fue eso, una muy mala decisión”, declaró.

Asimismo, dijo que una de las cosas más complicadas ha sido ver la manera de abordar el tema con su nieto.

“Mi nieto se quedó sin su madre que era lo único que él tenía, un niño especial, que ocupa a su mamá, no sabemos cómo lo vamos a manejar porque él tiene un problemita, no es como todos los niños, él no capta, él no entiende, él no comprende, es un proceso que vamos a tener que manejar con el niño, por el momento lo único que sé es que mi hija está muerta, me la asesinaron y mi nieto se quedó solo, está con nosotros, pero no tiene a su mamá”, manifestó.

Selene Rojas mencionó que las autoridades la han estado atendiendo y continuamente le han estado informando acerca de la investigación, pero hasta el momento no han dado con el responsable.

“Hago un llamado a todas las mujeres para que no permitan que sus parejas las maltraten, que pidan ayuda y no se esperen a que pase algo como lo que paso con mi hija, espero haya resultados muy pronto, creo en la justicia, imagínense cómo me voy a sentir que me hayan arrebatado a mi única hija mujer, una buena hija y hermosa madre, ella era todo para su hijo, yo me siento triste y desesperada, pero tengo que esperar a que esta persona sea detenida”, concluyó.

