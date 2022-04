Investigan centros de rehabilitación de BC

Ensena BC.- La Secretaría de Inclusión de Igualdad Social, Miriam Cano Núñez, informó que están realizando una investigación en los centros de rehabilitación para tener un panorama claro de la calidad del servicio que dan, el tipo de instalaciones y si cuentan con registro.

El personal del departamento de inclusión social está yendo a los centros de rehabilitación para hacer una investigación, necesitamos hacer eso para partir de ahí, somos una secretaría que tiene apenas tres meses y podemos tener un panorama de lo que creemos que es por diferentes estudios que hay pero no es lo mismo que nosotros mismos realicemos la investigación”

Afirmó.

Miriam Cano comento que la dependencia a su cargo está trabajando en dos vertientes: primero, atender a los grupos de atención prioritaria y segundo, la concientización de la población, ya que muchas veces la gente está acostumbrada a utilizar a las personas en situación de calle o personas con adicciones como referencia de lo que no se debe hacer, propiciando su estigmatización.

“Hemos descubierto que hay lugares que no tiene registro y están funcionando como tal, yo no puedo dar con precisión un dato hasta que no se termine la investigación en este tema, estamos trabajando fuertemente para eso, en todo el estado tenemos que ver cuál sí es un centro de rehabilitación y cuáles solo son centros de acogida de personas que andan en la calle”, afirmó.