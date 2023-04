Lluvias intensas no solucionarán el problema de sequía: Cicese

Ensenada, BC.- Con el fin de dar a conocer el balance de la temporada de lluvia 2022-2023 en Ensenada, Baja California, y saber qué efecto tendrá frente a la sequía prolongada que ha prevalecido en la región, investigadores del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), impartirán la charla “Lluvias recientes, ¿sequía superada?”

Los conferencistas serán Santiago Higareda, técnico del Departamento de Oceanografía Física, y Thomas Kretzschmar, investigador del Departamento de Geología, quienes estarán el miércoles 12 de abril en el foro experimental del Centro Estatal de las Artes Ensenada (Cearte) a las 18:00 horas.

Thomas Kretzschmar detalló que el año hidrológico en el Noroeste de México es de julio a junio, a diferencia del resto del país y ciertamente esta temporada ha sido buena, con lluvia por encima del promedio y con días seguidos de lluvia que favorecieron la recarga de acuíferos.

“Para que ocurra ésta se necesita sobrepasar la capa de recarga del suelo para que, por gravedad, el agua llegue a zonas más profundas, esta temporada, días sucesivos de lluvia favorecieron la recarga y escorrentías que se forman cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración del suelo, pero no hay que levantar las campanas al vuelo, no hay que confiarnos, una buena temporada de lluvia no arrasa el periodo de sequía”, adelantó.

Atención a la problemática del agua

En la charla que forma parte del ciclo de divulgación realizado conjuntamente entre el Cicese y el Cearte, el meteorólogo compartirá datos del registro pluvial de las estaciones de este centro de investigación, en tanto el investigador SNI III pondrá los datos en contexto a mediano y largo plazo para que la población no se confíe.

Atender la problemática del agua implica muchas acciones a corto, mediano y largo plazos, por ejemplo, aprovechar el agua pluvial en polos de retención del líquido, una técnica propuesta por Thomas Kretzschmar desde hace años, en concordancia con iniciativas de la Unesco para regiones semiáridas como Baja California.

“Hay que contar con receptáculos de agua pluvial, aprovechar las aguas tratadas, hacer más eficientes los sistemas de riego y generar conciencia en la gente, entre otras acciones, por ello, en la charla también se reflexionará respecto a lo que gobierno, academia y ciudadanos podemos, debemos hacer, para aprovechar el vital líquido y beneficiarnos”, expresó.