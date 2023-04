Llegan más cruceros, pero bajan pocos turistas: Canaco

Ensenada, B.C.- Durante abril se tiene programado el arribo de 34 cruceros al Puerto de Ensenada, sin embargo, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Chávez Montaño, reconoció que no están llegando con toda su capacidad y están bajando pocos pasajeros.

“Si partimos de la base de que el crucero no vende a Ensenada como destino turístico, vende al crucero, los barcos todavía no vienen llenos, no están viniendo a su capacidad máxima, están llegando más o menos entre un 60 a 80% de su capacidad y está bajando de un 30 a 45% de los cruceristas”, estimó.

El líder empresarial consideró que es necesario que los comerciantes y servidores turísticos busquen la manera de aumentar la oferta para que el destino sea más atractivo y no decidan quedarse en el barco, ya que son cruceros que tienen todas las comodidades a bordo.

Hay tres razones por las que no están bajando, primero, desconocen la ciudad, segundo, tenemos mala publicidad y tercero, tienen desconfianza, definitivamente el turismo carretero es el que nos ayuda bastante en estos días y el turismo de barco es regular, pero tenemos que ser mucho más atractivos y tratar al turismo de la mejor manera posible”, expresó.

En cuanto a las quejas de las líneas navieras por presuntas ventas fraudulentas de plata, el vicepresidente de Canaco dijo que han estado trabajando en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para erradicar esta situación.

Semana Santa

Las ventas fraudulentas han disminuido y Canaco ha estado al pendiente, junto con Profeco estamos por sacar las balanzas para la plata perfectamente calibradas y la gente que tenga el sello de Profeco va a tener una ventaja mucho mayor con los clientes”, afirmó.

Por otra parte, mencionó que los comerciantes de la Calle Primera tuvieron un ligero repunte en ventas durante los días de Semana Santa, principalmente gracias a la presencia del turismo regional.

“El movimiento de Semana Santa nunca va a ser lo que uno quiere, pero ha sido muy diferente a la de los últimos tres años, las ventas aumentaron de un 10 a 15% de lo que regularmente se vende en fin de semana”, indico.

Por último, reconoció que el Gobierno Municipal ha estado impulsando el mejoramiento de la zona turística y una vez terminado el proyecto, la ciudad será mucho más atractiva para el turismo que llega en los cruceros.

“El Ayuntamiento está remozando la Calle Primera, está poniendo un puente de bienvenida, está poniendo banquetas, todo va encaminado a ser mucho más atractivos para que el turismo tenga el deseo de bajarse, cada vez hay mejores tiendas, más bonitas y eso hace que el turista se lleve una impresión diferente”, opinó.