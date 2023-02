Encuentran a ballena sin vida flotando por la bahía de Ensenada

ENSENADA, BC.-Desde el día miércoles se reportó el hallazgo de una ballena gris de unos 10 metros de una edad joven o adulta joven, esta se encontraba cerca del puerto El Sauzal, después fue vista a dos kilómetros de distancia y con un lazo alrededor del cuerpo, esto en la zona conocida como “playa 3 emes”.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asistió, inspeccionó el cadáver, pero no lo movió debido a que no cuenta con embarcaciones para poder realizarlo, su intención era remolcarlo al mar abierto para que no entorpecieron las maniobras del puerto.

 

Se estaba esperando a que la Secretaría de Marina retirara el cadáver de la ballena, pero se han encontrado ocupados en las maniobras por un barco hundido en la zona de Salsipuedes.

Se desconoce la causa de muerte

Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte del mamífero marino, que como especie recorre 20 mil kilómetros cada año desde Alaska hasta las aguas tibias del Pacífico en Baja California Sur.

Los restos del animal se han convertido en una fuente inesperada de alimento para miles de gaviotas que comienzan a picotear y revolotear en torno al cadáver que se ha movido por la fuerza de las olas.

