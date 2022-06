Kalimba engalanará la Fiesta de Colores de L.A. Cetto en Valle de Guadalupe  

Ensenada, BC.- Por primera vez la vinícola L.A. Cetto reveló quién será el artista que cerrará con broche de oro la tradicional Fiesta de Colores que se llevará a cabo el 13 de agosto, ya que anteriormente era una sorpresa.

Fernando Rodríguez Cetto, gerente de turismo de L.A. Cetto, informó que el reconocido cantante Kalimba será quien se presente en este evento, que es uno de los más importantes dentro del tiempo de vendimia.

“La Fiesta de la Vendimia es la celebración más importante del vino y vamos a festejar nuevamente de manera presencial, es cuando los viñedos lucen esplendorosos y las uvas, después de un largo año, han alcanzado su madurez gracias al sol, la lluvia, los suelos y especialmente a la dedicación, experiencia y cuidados del gran equipo que integra nuestra empresa”, expresó.

Grupo Cetto

El Grupo Cetto es una empresa mexicana con 94 años y siete generaciones, que trabaja con pasión mil 200 hectáreas de viñedos, desde el campo hasta la bodega para elaborar los grandes vinos mexicanos.

Por su parte, Hugo Ramos, gerente de mercadotecnia de L.A. Cetto, comentó que la Fiesta de Colores se llevará a cabo el 13 de agosto a partir de las 12:30 horas en la vinícola L.A. Cetto, iniciando con la misa y bendición de la primera cosecha para agradecer lo que la tierra ofrece tras arduos meses de trabajo para elaborar los exquisitos vinos.

Posteriormente se lleva a cabo el concurso de pisado de uva, como una remembranza al proceso tradicional y los asistentes podrán disfrutar de una degustación de las más de 30 etiquetas de la vinícola, además podrán conocer su proceso de elaboración interactuando con los sommeliers.

Foto: Jayme García

Premiación en la terraza

En la terraza de la vinícola se realizará la presentación y reconocimiento de los premios y medallas internacionales y una comida maridaje de cuatro tiempos con una vista espectacular a los viñedos.

Finalmente, el reconocido artista Kalimba se presentará con Big Band Show para interpretar éxitos como “Perfume de gardenias”, “Amar y querer”, “Ya lo sé que tú te vas”, “Amor eterno”, “desesperado” y “Acá entre nos”, entre otros, y una vez finalizado el concierto un Dj tocará música para bailar hasta el anochecer.

Los organizadores informaron que también será la primera vez que no se realice la corrida de toros.

“Este año el concierto va a ser en la plaza de toros, hay varios motivos por los que no se va a llevar a cabo, uno de ellos es que ya no hay tanta afición taurina, no queremos incomodar a la gente a la que no le gustan las corridas de todo”, argumentaron.

Para el evento únicamente se venderán mil 200 boletos, los cuales tienen un costo de 6 mil pesos por persona con derecho a todo lo mencionado, la venta de boletos es directamente en la Boutique L.A. Cetto Tijuana o al WhatsApp (664) 364 38 67.