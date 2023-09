Irregularidades en la administración pública de San Quintín son graves

Tras la comparecencia del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín (CMFSQ), ante el Congreso del Estado por diversas observaciones en las finanzas públicas, la diputada de San Quintín, Dunnia Montserrat Murillo López, señaló que es el municipio con más irregularidades.

“Esta cuenta pública es histórica porque es la primera vez que sale una con tantas irregularidades, sí comprendemos la versión del presidente donde dice que no estaban preparados y que no tenían suficiente personal, sin embargo, la responsabilidad es grande porque cuando uno toma la decisión de servir a la comunidad eres consciente de que tienes que hacerlo lo mejor que puedas”, declaró.

La legisladora consideró que la comparecencia era la oportunidad para que el presidente del CMFSQ, los seis regidores y el síndico procuradora, explicarán que había pasado realmente con esas omisiones en los recursos y bienes inmuebles.

“Las irregularidades todavía van muchísimo más allá, yo lamento mucho que estén tomando esto persona, pero hay algunas cosas muy ilógicas, por ejemplo, echarle tierra a una calle por seis millones de pesos, ese es un ejemplo muy burdo, pero hay muchísimos más y yo que sí resido en San Quintín y sí conozco esas calles y el servicio público deficiente que tenemos, no podía dejarlo pasar”, expresó.

Inicio de la administración

Comentó que el presidente del CMFSQ, Jorge Alberto López Peralta, refirió que la seguridad ha estado mejorando, ya que el año pasado San Quintín cerró con 22 asesinatos al mes de diciembre y afirmó que este año van menos, sin embargo, la diputada consideró que no ha mejorado.

Estamos en septiembre y llevamos 20 asesinatos, la seguridad obviamente también ha demeritado porque los policías y los bomberos no están siendo bien atendidos y si nosotros queremos tener una calidad tenemos calidad también a ellos”, enfatizó.

Uno de los argumentos de los funcionarios de San Quintín fue que al inicio de la administración la falta de experiencia los llevó a cometer algunos errores.

“Si no sabes no vas a ver cómo le adivinas, investigas, estudias y contratas a las personas correctas, un ejemplo más claro es San Felipe que tiene el 20% de la población que tiene San Quintín, su cuenta pública está en perfecto estado, al final del año pasado recabó muchísimo más en impuestos, entregó una cuenta pública limpia y hoy en día no solamente ha mejorado la seguridad, también los servicios públicos, comparó.