Investigador del Cicese analiza temporada de huracanes 2019

Mayor a los 15 que se tienen como promedio por temporada en el Pacífico, y muy cerca del promedio (11) en el Atlántico, así se espera la temporada de huracanes en los litorales mexicanos que recién está comenzando, según informó el doctor Luis Manuel Farfán Molina, investigador del Cicese destacado en La Paz, Baja California Sur, y uno de los pocos especialistas que tiene México en este tema.

Al hacer un balance de cómo fue la temporada en 2018, dijo que fue un año activo en la porción del Pacífico que está frente a las costas de México, ya que hubo un total de 22 ciclones tropicales y el promedio histórico es alrededor de 15, entonces hubo un poco más que lo normal.

“En el océano Atlántico, que para nuestro caso es frente a las costas del Caribe y el Golfo de México, ahí la temporada tuvo menos ciclones tropicales que en el Pacífico, hubo un total de 15, pero ninguno de ellos tocó tierra por México”, indicó.

Sin embargo, tres o cuatro sí tocaron tierra por Estados Unidos, mientras que de los 22 que hubo en el Pacífico, tres o cuatro entraron por México, incluida no solamente la porción sur de la península de Baja California, sino también el norte, con el ciclón tropical “Rosa”, a finales de septiembre y principios de octubre.

El Doctor Farfán aclaró que cada año la temporada de huracanes no tiene una fecha fija de inicio o de terminación, pero en general en los últimos 30 o 40 años la mayor parte de los ciclones inician en mayo en el océano Pacifico, quizá del 15 de mayo en adelante, y en el Atlántico la tendencia es que comiencen a partir del primero de junio.

“Pero este año no ha sido así, el primer ciclón bien formado e intenso que puede recibir nombre, que será “Alvin” (en el Pacífico), no se ha presentado en esta temporada”, comentó.

Dijo también que es muy difícil saber si en esta temporada algún huracán podría tocar tierra en la península de Baja California.

Explicó que la probabilidad más alta de que eso ocurra es al principio de la temporada o hacia el final, como en septiembre u octubre, porque en ambos casos la dirección del viento a cinco o seis kilómetros de altura tiene una componente del océano Pacífico hacia el continente.

En consecuencia, habría una mayor probabilidad de que si está presente un ciclón pudiera desviarse y acercarse un poco más a las costas de México.

Ensenada es el puerto más norteño de México, se localiza a casi 32 grados de latitud norte, por lo que muchos habitantes tienen la percepción de que aquí no llegan estos sistemas, por ser tropicales. Sin embargo, el 2 de octubre de 2018 el huracán “Rosa” (disminuida su intensidad) tocó tierra a menos de 200 kilómetros de esta localidad.

“Pienso que lo más razonable, al menos como observadores, es no decir que es por el cambio climático que están llegando más al norte, de hecho ya ha pasado antes, no pasa cada temporada pero no es algo nuevo, algunas condiciones de la atmósfera y del océano permiten que avancen un poco más hacia el norte”, explicó.

El año pasado, el doctor Farfán Molina señaló que históricamente un total de ocho huracanes han tocado tierra al norte de la península de Baja California y han seguido trayectorias cercanas a 200 kilómetros o menos a la ciudad de Ensenada, antes de “Rosa”, el último que siguió una trayectoria similar fue el huracán “Nora” a finales de septiembre de 1997, hace casi 22 años.