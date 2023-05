Inauguran módulo de atención ciudadana para la comunidad Cochimí en SQ

Ensenada, BC.- Con la finalidad de agilizar la atención y respuesta a las necesidades de sus miembros, generando un puente de comunicación más expedita y eficiente, el Concejo Municipal Fundacional de San Quintín (CMFSQ) inauguró un Módulo de Atención Ciudadana para la comunidad Cochimí que reside en la delegación Villa Jesús María en San Quintín.

El presidente del CMFSQ, Jorge Alberto López Peralta, destacó que a través del Módulo se podrán elaborar y dar el adecuado seguimiento a las solicitudes que haga la comunidad indígena, para lo cual se estará en coordinación con la delegación de Villa Jesús María, y el Concejo.

Sobre los daños ocasionados por el huracán Kay, que destrozó los caminos de acceso al poblado y cuyas tres entradas siguen sin poder ser utilizadas por los habitantes, López Peralta expresó que se están buscando los recursos necesarios para esa atención.

Insuficiente rehabilitación

Reconoció que los trabajos que se realizaron, que no fueron precisamente por parte del gobierno, sino de una empresa particular, no fueron suficientes para la rehabilitación plena de las vías de acceso a la población indígena.

Informó que este año se contempla la adquisición de máquinas motoconformadoras para las delegaciones municipales, incluyendo a las de la zona sur, para agilizar la atención y mejoramiento de sus vialidades.

Por su parte, la autoridad tradicional Cochimí, María Magdalena, agradeció la apertura del Módulo de Atención Ciudadana del CMFSQ, con lo que, dijo, su comunidad es tomada en cuenta por las autoridades municipales.