Homicidios Ensenada: Sin detenidos por asesinatos ocurridos este fin de semana

Ensenada, BC.- Ante la gran cantidad de homicidios cometidos el fin de semana, siendo el más violento en lo que va del año en Ensenada, el Fiscal Regional de Ensenada, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, informó que hasta el momento no hay personas detenidas, pero aseguró que se redoblarán esfuerzos.

“Fue un fin de semana violento, fueron 12 homicidios, algo atípico en la ciudad, veníamos con una tendencia a la baja en cuanto a homicidios, a comparación del año pasado iban reduciéndose, este fin de semana, repito, fue algo atípico a lo que anteriormente se venía viendo”, expresó.

El funcionario afirmó que las estrategias y los esfuerzos se están redoblando e incluso se llevó a cabo la mesa de seguridad, en la que confluyen la Sedena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Fuerza Estatal de Investigación Ciudadana y la Agencia Estatal de Investigación.

“Estamos preocupados respecto a lo acontecido este fin de semana, se van a redoblar esfuerzos para que existan más elementos en la ciudad, a efecto de que la ciudadanía tenga la tranquilidad de salir a las calles y tener la seguridad de que este tipo de eventos no van a ser de manera reiterada”, afirmó.

Sin detenidos

Al ser cuestionado sobre por qué no ha habido ningún detenido por los homicidios ocurridos, el Fiscal, comentó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal fue el primer respondiente en casi todos los eventos.

“Inmediatamente por parte de C4 informan respecto al evento, se hace lo debido por cada corporación, a efecto de inmediatamente ir a la escena del crimen, procesar, empezara entrevistara testigos, buscar videos y datos de prueba que en su momento nos permita identificar a los presuntos responsables, no es que no se busquen, claro que se buscan, todas las corporaciones hacemos el esfuerzo por tratar de localizar a las personas que realizan este tipo de actos”, argumentó.

Ramos Jiménez puntualizó que los responsables lo hacen de manera planeada y contemplando rutas de escape.

“Por ejemplo, el homicidio que hubo el domingo en el malecón, se localizó el vehículo posteriormente lo abandonaron, huyeron en otro, son homicidios planeados, que desagraciadamente buscan el momento que no hay corporaciones cerca para poderlos realizar, pero no por ello se deja de buscar o de intentar localizar a las personas que realizan este tipo de delitos”, indicó.

Realizan pesquisas

Informó que por parte de los agentes adscritos a la Fiscalía Especial Contra la Vida se están realizando las pesquisas necesarias a efecto de ubicar e identificar a los culpables.

“Sabemos que hay testigos, se están entrevistando, hay videos de los lugares más cercanos al evento, para poder identificar a las personas, buscar los rostros y ver el motivo y el móvil del homicidio, tenemos identificada a la persona porque se le encontró una identificación y están verificando que efectivamente sea porque a veces tienen identificaciones falsas”, detalló.

En relación a los otros eventos, dijo que la mayoría de las víctimas no han podido ser identificadas, ya que no han ido familiares a identificar los cuerpos y las líneas que maneja la Fiscalía Especializada Contra la Vida, se desprende que en cada uno que es por parte del narcotráfico, sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación.

Foto: Jayme García

Multihomicidio al Sur de Ensenada

Respecto al multihomicidio en el que fallecieron seis personas el sábado 2 de julio, el Fiscal Regional, señaló que se encontró metanfetamina dentro del inmueble donde fueron ultimados y en su momento se dará vista de la droga incautada a la FGR a efecto de que se haga la investigación correspondiente.

“No se tenía conocimiento de que en dicho inmueble se vendiera o se distribuyera droga, aproximadamente te estamos hablando de unos 30 o 40 kilos de droga aproximadamente”, estimó.

Ante la gran cantidad de delitos de alto impacto en Ensenada, el funcionario también lo atribuyó a una disputa entre los cárteles de droga.

Identifican a grupos delincuenciales

“Se tienen identificados los grupos delincuenciales, entre ellos se andan peleando lo que es la plaza, y desgraciadamente está sucediendo este tipo de eventos”, apuntó.

También fue cuestionado sobre la balacera en la delegación El Porvenir, que dejó dos muertos y tres heridos, ya que cada vez es más común este tipo de incidentes en el Valle de Guadalupe, una de las zonas turísticas más importantes del estado.

“Se va a reforzar, en la mañana se tomó en consenso por parte de todas las corporaciones de mandar más elementos a esa área, que ya se habían mandado, pero hubo una reducción en estos meses anteriores y se enfocaron en otras áreas, pero con lo que acaba de ocurrir se va a volver a reforzar”, puntualizó.

Niño fallecido en un hotel

Sobe el caso de un menor de 10 años que falleció en el hotel Santa Isabel con una fractura en el cráneo y que posteriormente su madre fue detenida, el Fiscal Regional dio detalles de la investigación.

“La mamá fue judicializada y se encuentra en prisión preventiva, se pidió fecha complementaria a efecto de recabar los datos de prueba suficientes, para en su momento llevarla a juicio, la señora estaba boletinada junto con los dos hijos, al parecer le estaba prohibiendo al padre verlos y estaba huyendo de él para no permitirle la convivencia”, refirió.

Agregó que el hijo mayor fue puesto a disposición del DIF y ya se acercaron familiares a la Fiscalía con el fin de tener la custodia y guarda del mismo.