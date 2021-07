Hay dos personas intubadas con esquema completo de vacunación

Ensenada.- Durante su reporte del domingo 25 de julio, el secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, informó que en Baja California hay 38 personas intubadas, sin embargo, dos contaban con el esquema completo de vacunación.

El funcionario mencionó que ayer había 550 pacientes activos de los cuales 453 son ambulatorios, es decir, que son personas que se están resguardando en sus casas, 59 están hospitalizadas y requieren oxigeno suplementario para poder pelear con el Covid, adicionalmente hay otras 38 que están intubadas.

El promedio de los intubados subió, no porque tuvimos muchos más pacientes que intubamos, sino los que intubamos siguen con nosotros peleando la batalla, no perdieron la batalla en las últimas 24 o 48 horas y por lo tanto seguimos intubando pacientes, es un parámetro fidedigno, hay personas que perdían la batalla y por eso el número se estabiliza, hoy los pacientes no están perdiendo la batalla y por lo tanto está aumentando el número

Explicó.

El médico detalló que de los 38 pacientes intubados, 36 no están vacunados y dos cuentan con esquema completo.

“De estos 38 que están intubados los que tienen oportunidad de recuperarse son los dos con esquema completo de vacunación, el resto está peleando por su vida” opinó.

Pérez Rico puntualizó que las dos personas con esquema completo que fueron intubadas tienen edad avanzada y diversos problemas de salud y enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión.

Personas con enfermedades mal controladas

“Son personas con enfermedades mal controladas, me refiero que tener azúcar de 300 no es un buen control, tener la hipertensión a 140 sobre 100 y solamente me tomo la pastilla cuando me duele la cabeza no es un buen control, si a eso le agregamos que las personas piensan que porque ya se vacunaron pueden ir a la playa o a comer con los vecinos sin cubrebocas, empieza a aumenta ese riesgo de que a pesar de estar vacunado con dos esquemas te infectes y te enfermes”, indicó.

El secretario consideró que en medicina no hay absolutos y cada enfermo tiene sus particularidades.

“A mí me gustaría decir que el tratamiento de vacunas les va a salvar la vida a todos, no puedo decir eso, pero si puedo decir que le va a salvar la vida a la gran mayoría de los que vacunamos, los vacunados son los que están ganando la batalla, se enferman menos, se enferman leve y no terminan en los hospitales”, enfatizó.

De las defunciones que ha habido en julio, comentó que 50 no contaban con ninguna vacuna, 16 con esquema incompleto y cero con esquema completo.

De los hospitalizados no intubados, hay 15 con esquema de vacunación completo, 1 con vacunación incompleta y 43 no vacunados.

“Los datos son muy concluyentes, el estar vacunado te protege contra estar intubado y te protege contra estar hospitalizado, la vacuna protege contra la enfermedad moderada y severa, pero hay que ser claros, si yo soy un vacunado adulto mayor, diabético, hipertenso, con otras enfermedades, no me voy a dejar de cuidar porque me puedo infectar y enfermar, hay que tener sentido común y seguirnos cuidando”, señaló.

Finalmente, refirió que la ocupación hospitalaria Covid es del 34% con 219 camas disponibles, 266 ventiladores y la tasa de reproducción estatal es 0.99

“Estas son buenas noticias como estado, recuerden que, si tenemos 1 o menos estamos del otro lado, significa que podemos ver el final del covid en nuestras comunidades, la tasa de reproducción tiene que ser menor a 1 para que se vaya apagando”, apuntó.