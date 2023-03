Habrá largas filas de automovilistas para ingresar a Ensenada

Ensenada, B.C.- Durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa se esperan largas filas de automovilistas en la autopista Tijuana- Ensenada, debido a los trabajos de la remodelación del puente de la zona de Salsipuedes, por lo que los visitantes tendrán que prepararse con los tiempos de espera para llegar a la caseta San Miguel, advirtió Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt).

No hay manera de agilizar, tienes dos carriles y la única manera es que vayan con calma, más vale y que no causen algún problema de algún accidente y entonces sí se taponea todo, lo único es seguir reforzando que el señalamiento sí esté bien instalado y llevársela con calma o sino va a haber un problema mayor”, declaró.

El funcionario dijo que se reunió con autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes le informaron que estas obras estarán continuando todavía unos meses más.

“Tuve una reunión con la delegada de Capufe local y la obra que están haciendo de reposición del puente no pinta para poco tiempo, yo espero que no lleve todo el año, pero en septiembre u octubre va a estar muy apenas porque no van muy recio que digamos, van despacio, están haciendo algunas trabes y parece que el trabajo es delicado, yo no contaría con que estuviera liberado antes de septiembre”, detalló.

En ese sentido, exhortó a los automovilistas a mantener precaución en esta zona, ya que no hay fecha para cuándo concluirán los trabajos en la autopista de cuota.