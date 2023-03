Detectan otro caso de Brucella en Baja California  

Ensenada BC.- Luego de que en octubre del año pasado, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Baja California, detectara un caso de Brucella Melitensis en uno de los ejemplares de hato ovino (borregos) de la empresa Baja Dorper, recientemente se ha dado un seguimiento a otras unidades que adquirieron ganado de esa empresa y ya se detectó un nuevo caso.

El presidente de dicho comité, Gustavo Rodríguez Cabrales, recordó que la brucelosis es una enfermedad zoonótica, es decir, que se pueden transmitir del humano al animal o viceversa, sin embargo, en mujeres embarazadas aumenta de riesgo de aborto y de transmisión intrauterina al bebé.

No sabemos el origen de dónde vino el problema, sin embargo, es un trabajo que se tiene que integrar mediante un expediente para revisar los orígenes de los animales que esta persona introdujo al estado, sabemos que vienen de Querétaro y de Jalisco y hay que revisar todo esto para ver el origen del problema en Baja California”

Indicó.

Requisitos sanitarios

El funcionario puntualizó que cuando un productor hace compras de ganado para su producción pecuaria tiene que tener la certeza de que se cumpla con todos los requisitos sanitarios y los registros de introducción de los animales al estado.

“En este caso tenemos conocimiento, porque así nos lo expresó el productor, que los animales fueron introducidos a Baja California sin el respectivo permiso, y además nosotros revisamos con gobierno del estado la introducción de estos animales y no existe un permiso al respecto para la introducción de los mismos”, señaló.

Rodríguez Cabrales informó que han estado dando seguimiento a las personas que adquirieron animales de esa producción pecuaria.

“Es complicado porque no tenemos información de a quiénes se les vendieron porque no existe un documento, no existen pruebas, no existen guías y no existe nada para saber a qué unidades de producción pecuaria fueron enviados para que sean más efectivos los muestreos de los productores a quienes hayan hecho ventas”, expresó.

Nuevo caso

El presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Baja California comentó que derivado de los muestreos que han hecho, ya salió un nuevo caso.

“Va un hato positivo y el productor tiene la disponibilidad de sacrificar el animal y seguir las recomendaciones que se le están haciendo para descartar el problema”, declaró.

Por último, emitió un exhorto a los productores al momento de adquirir más animales. “Es bien importante que todo lo que compren e introduzcan a su unidad de producción pecuaria, tengan la certeza de que viene sanitariamente sin problemas, que no represente ningún riesgo para la unidad de producción y para la gente que trabaja con los productores, siempre tener su guía de tránsito, su factura y todos los documentos para que puedan tener la trazabilidad de esos animales”, puntualizó.