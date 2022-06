Gobernadora presenta plan emergente “Agua para Ensenada”

Ensenada, B.C.- La gobernadora estimó que aproximadamente en siete semanas van a estar brindando el 85% del agua al cien por ciento de las colonias de Ensenada

Con el fin de resolver el problema de desabasto de agua que se vive actualmente en Ensenada, ayer la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda estuvo en el puerto para presentar el plan emergente “Agua para Ensenada”, que además de acciones concretas de infraestructura contempla solicitar la declaratoria de desastre.

La situación que recibieron

La gobernadora mencionó que al arranque de su gobierno recibieron el acueducto Morelos, que abastece al 40% de la población de Ensenada, en pésimas condiciones, ya que la mayor parte de la tubería que lo integra había agotado su vida útil.

Además, la planta desaladora estaba colapsada y únicamente estaba entregando 130 litros por segundo, es decir, el equivalente a la mitad para lo cual fue contratada, sin embargo, puntualizó que a la fecha se encuentra en su máxima capacidad dotando 250 litros por segundo.

Te puede interesar: Truenan tubería de aguas tratadas y afectan siembras de Maneadero

“Esto produce en promedio ocho fugas diarias, lo que genera una pérdida de presión muy importante, evitando que llegue el agua necesaria para todas las familias ensenadenses, pero no solo recibimos infraestructura en mal estado, sino que además la Cespe no cuenta con el personal suficiente para atender de manera eficiente estas fugas, por lo que la reparación les lleva de 24 a 48 horas”, detalló.

Lo anterior, señaló, afecta a 107 colonias que reciben agua de manera intermitente y 30 que por su distancia o altitud no cuentan con el servicio de suministro.

“Quiero comentarles que esto va a cambiar, entendemos la importancia que tiene este servicio, mi prioridad es que garanticemos a cada una de las familias en Ensenada que cuenten con agua en sus hogares, lo digo de manera muy clara, en Ensenada no va a faltar el agua, Ensenada va a tener el agua que necesita, todo mi gobierno está enfocado a eso y está haciendo lo necesario para resolver de inmediato ese tema que es urgente”, afirmó.

Las acciones

Marina del Pilar informó que instruyó al Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, para que, a través del Sistema de Protección Civil en coordinación con la Consejería Jurídica, Seproa y la Secretaria de Salud, procedan a analizar la declaratoria de desastre para utilizar todos los recursos que hay al alcance para atender el tema.

Te puede interesar: No se ha sustituido el clarificador de la planta de tratamiento

Refirió que se ha ordenado la integración de un equipo de especialistas de reparaciones del acueducto, integrado por personal técnico de Mexicali y Tijuana, que está trabajando las 24 horas del día los siete días de la semana para atender las fugas que hay en Ensenada.

También comentó que está en proceso de compra de la tubería necesaria para reponer lo antes posible el tramo de un kilómetro del acueducto que se encuentra en estado crítico, y al mismo tiempo estarán trabajando en realizar el mismo proceso en los seis kilómetros restantes.

Para garantizar la presión de agua en los hogares mientras realizamos estos trabajos, les compartimos que vamos a garantizar el flujo inverso del acueducto A través del suministro adicional desde Mexicali de 120 litros diarios por segundo”, apuntó.

Te puede interesar: Conciertos del Valle de Guadalupe podrían realizarse en otra zona

En lo que concluyen las obras del acueducto, comentó que van a mantener un programa emergente de abasto por pipa a las 30 colonias más afectadas a través de una ruta de recorrido permanente de 25 pipas de agua y tres tanques de cisterna para proveer de manera gratuita mil 200 litros de agua semanales por familia.

Asimismo, contarán con puntos de llenado gratuito y permanente de recipientes de agua a través del sistema de garzas en la Colonia 89, Las Águilas, El Sauzal, Maneadero y las Villas.

“En cuanto a los pozos que apoyan el suministro vamos a rehabilitar el pozo M5 La Misión para ampliar su capacidad de abasto hasta 40 litros por segundo y vamos también a perforar un nuevo pozo en el Cañón de Doña Petra para proveer 60 litros adicionales de agua”, aseguró.

La gobernadora destacó que, con estas acciones proveerán el 85% del agua necesaria para la población durante las próximas semanas mientras avanzan en la reparación y modernización del acueducto Morelos, el cual no ha recibido mantenimiento ni actualización desde hace 36 años que fue construido.

Te puede interesar: No hay recursos que alcancen en el tema del agua: Concanaco

“Tenemos un gran compromiso para seguir trabajando en el saneamiento, mejorando y rehabilitando las plantas que realizan la labor de garantizar agua de calidad en esta región del estadio, quiero reiterarle a todos los ensenadenses que entendemos el malestar, las quejas y las peticiones, estamos escuchándolos y vamos a trabajar intensamente para resolver esta situación, voy a estar de manera constante en Ensenad verificando y dándole seguimiento a los trabajos que se realizan en la Cespe”, afirmó.

Se han reparado 26 fugas en los últimos días

Por su parte, el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, José Armando Fernández Samaniego, comentó que desde el jueves de la semana pasada que fue nombrado en el cargo, la gobernadora le instruyó que le diera prioridad al tema de Ensenada y desde ese día se trasladó al puerto.

“El viernes llegaron 19 operadores de Mexicali, 14 técnicos reparadores de fugas y cinco ingenieros especialistas en las diferentes áreas hidráulicas y civiles que están realizando de manera acelerada un programa 24/7 de reparación de fugas, han estado trabajando en el acueducto Morelos a la altura de 4 milpas y se han reparado 26 fugas, en este momento no hay una fuga en ese tramo que era el más conflictivo”, destacó.

El funcionario informó que a partir de este martes 7 de junio se van a habilitar las 25 pipas y a través de la página de la Cespe y la página de la Seproa se va a publicar el rol de colonias que van a ser abastecidas por día.

Puntualizó que toda aquella persona que viva en una colonia que esté dentro del rol y no reciba la pipa, se podrá comunicar al Whatsapp 646 344 09 96 para que les envíen la pipa.

Te puede interesar: Cespe atiende fuga de aguas residuales en Maneadero

“También va a haber un programa de donación de cisternas a las personas que no cuentan con una en su casa, a solicitud de la gente en Bienestar se les va abastecer de un tinaco, por favor le pedimos a todos los ciudadanos les pedimos que se comuniquen con nosotros, queremos garantizarles que va a haber buen servicio”, afirmó.

Fernández Samaniego reveló que todo el sistema de drenaje tiene un atraso de 40 a 50 años, por lo que ya hay dos personas expertas de Mexicali trabajando en el organismo local.

“Tiene que haber solidaridad, ahorita está un ingeniero especialista en aguas residuales, un ingeniero proyectista revisando específicamente el tema del saneamiento de Ensenada, nos van a dar un diagnóstico esta semana y vamos a empezar a trabajar en el, de hoy a un mes va a empezar a ser operable el saneamiento, no estaba operando de la manera adecuada porque el personal no es suficiente, por eso gente de Mexicali está aquí”, detalló.

En relación a la planta de tratamiento El Gallo, que es la que ha generado la contaminación de Playa hermosa, dijo que han estado haciendo una evaluación.

Te puede interesar: Ciudadanos exigen auditoria a la Cespe

“Definitivamente necesita haber una rehabilitación en la planta, ese proceso duraría aproximadamente diez meses, eso no quiere decir que va a seguir en el estado en el que esta, para que la planta empiece a operar vamos a esperar un mes más, en un mes esa planta ya va a estar operando, cosa que no está pasando en este momento, ahorita hay un equipo de expertos realizando el proyecto”, afirmó.

Alternativas a largo plazo

El Secretario de Hacienda del estado, Marco Antonio Moreno Mejía, informó que han asignado un presupuesto inmediato de 25 millones de pesos para atender cualquier emergencia, mismo que ya tiene una ampliación presupuestal definida de otros 25 millones.

“La instrucción de la gobernadora es que todos los recursos que sean necesarios para resolver el suministro de agua en Ensenada y darle permanencia y seguridad al suministro serán atendidos de manera presupuestal por el gobierno del estado, esto se enmarca dentro de un plan integral financiero que tenemos para el sector del agua, que hemos venido trabajando desde el inicio de la administración”, detalló.

Comento que en el caso de Ensenada un tema central va a ser la actualización de las redes de distribución, ya que actualmente están llevando agua con mucho costo y se está desperdiciando en redes de distribución que ya no funcionan.

“También muy importante lo que tiene que ver con la ejecución de nuevas fuentes de suministro, tenemos la desaladora y estamos buscando a la brevedad posible una ampliación de la planta, estamos revisando los términos del contrato para que lógicamente la inversión tenga el beneficio y ser muy cuidadosos”, indicó.

El funcionario dijo que también están trabajando en la solución a la ejecución a la planta desaladora de San Quintín, un tema que quedó olvidado y que están por dar una noticia interesante en las siguientes semanas.

Te puede interesar: Se disparan nuevamente niveles de contaminación en Playa Hermosa

“Estamos buscando las alternativas de largo plazo, donde también los procesos de inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales van a jugar un papel preponderante, necesitamos llevar agua tratada para el sector agrícola, La Misión, Valle de Guadalupe, y necesitamos rehabilitar todos los procesos de tratamiento de agua que tenemos en el estado”, apuntó.

En ese sentido, la gobernadora puntualizó que no dejará que pasen otros seis años sin que se resuelva la problemática del agua en Baja California.

“Hay varios proyectos de alto impacto que estamos considerando, en su momento oportuno haremos el anuncio porque hay que analizar el tema financiero y técnico, ese tipo de proyectos ya están siendo analizados y se están haciendo los planteamientos, sin embargo, no pueden ser inmediatos por el proceso para su desarrollo, pero los vamos a hacer durante mi administración, yo sí puedo darles esa garantía, no hay agua más cara que la que no se tiene”, manifestó.