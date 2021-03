Genera molestia falta de vacunas en Ensenada 

Ensenada, BC.-Desde temprano comenzaron a llegar los adultos mayores a la Escuela Primaria Matías Gómez en la Calle Séptima de la Colonia Obrera para vacunarse contra Covid-19, sin embargo, el personal a cargo les informó que ya no tenían fichas y desconocían cuando tendrían más vacuna.

Voluntarios explicaron que la vacuna únicamente se aplicaría a las personas que habían obtenido una ficha el martes, el resto tendría que ir a otro punto de vacunación o ir nuevamente el viernes para que les dieran indicaciones.

Lo anterior generó bastante molestia en los adultos mayores, ya que algunos comentaron que habían tenido que tomar dos camiones para llegar a la primaria y que no podían trasladarse a otro punto por sus propios medios.

“Me comentaron que nada más estaban pasando a las personas que traían ficha, ayer repartieron las fichas pero hoy no hay y que no saben cuándo van a dar más fichas, que nos van a vacunar a todos y que todos vamos a alcanzar, pero ahorita no hay fichas”, expresó Modesta Arzate García, 67 años

Por su parte Arturo González de 85 años, consideró que falta coordinación o personal que informe sobre los cambios o la falta de vacunas, ya que muchos de los adultos mayores no utilizan redes sociales y únicamente se informan a través del radio o los periódicos.

“Me dijeron que ya no hay, es muy temprano y falta información para que la gente no venga a perder el tiempo, nos dicen que las fichas son para evitar largas filas y pérdida de tiempo, pero venimos y resulta que ya no tienen”, comentó Arturo González.

María González de 71 años mencionó que estaba bastante ilusionada por recibir la vacuna, ya que le daría más tranquilidad al salir a la calle, sin embargo, al llegar al lugar estaba confundida por la falta de información y desorganización.

“Ando en micro y tengo que agarrar dos para venir, pensé que hoy ya podría vacunarme, pero lamentablemente no fue así, solamente me dijeron que me fuera a Valle Dorado o al Cbtis pero no tengo cómo irme”; declaró María González

Asimismo, Javier Villaverde de 67 años dijo que el personal se portó muy amable y le explicaron que no había fichas, pero aseguró que en los próximos días regresará ya que confía en que todos los adultos serán vacunados.

Fotos: Jayme García

“Yo sé que nos van a vacunar a todos, yo tengo confianza, es normal que ahorita todos quieren vacunarse y era obvio que las fichas se iban a agotar, pero yo estoy segura que recibiré mi vacuna”, afirmó Javier.