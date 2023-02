Exigen que se atiendan denuncias de maltrato animal

Ensenada, B.C.- Rescatistas de animales señalaron que en las últimas semanas han denunciado diversos casos de maltrato animal que no fueron atendidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), por lo que exigen mayor capacitación a toda la corporación, y no únicamente a los oficiales de la Policía Ecológica.

La activista por los derechos de los animales, Ana Daniela García Salgado, mencionó que hay dos casos en los que corre peligro la vida de los animales y que a pesar de que los han reportado, no han sido atendidos.

El primer caso es en una propiedad de la Colonia Todos Santos, donde se encuentra una chiva amarrada con una cadena muy corta y en el mismo lugar hay varios perros amarrados, entre pitbulls y otras razas.

Están en un estado insalubre, la materia fecal está a un lado de ellos porque la cuerda que tienen es muy corta y solamente defecan alrededor de ellos, los vecinos nos reportaron que uno de los perros se logró liberar de la cadena y atacó ala chiva con mordeduras en la cara y el cuerpo, el ataque fue grave porque al estar amarrada no pudo hacer nada”, detalló.

Te puede interesar: Comerciantes tendrán seguro por daños durante el carnaval

García Salgado comentó que un grupo de rescatistas acudió al lugar y se percataron que la chiva estaba bastante lastimada, inmediatamente se reportó a la policía y acudieron oficiales.

Rescate de los animales

“Lamentablemente no hubo nadie en el domicilio para solicitarle que de manera voluntaria entregara a la chiva y a los demás perros y como no se puede acceder a una propiedad privada sin una orden de un juez o la autorización del propietario, no se pudieron sacar a los animales porque hemos ido en tres ocasiones y no hemos encontrado al propietario”, indicó.

La rescatista consideró que el proceso legal es muy lento, ya que la denuncia entra como cualquier denuncia al ministerio público, posteriormente van a mandar a los agentes y una vez que ellos lo crean necesario, podrían solicitar a un juez una orden para poder ingresar al domicilio y rescatar a los animales, lo que puede llevar meses o años, con el riesgo de que los animales mueran.

El otro caso es en el Fraccionamiento Buena Ventura, donde hay un perro gran danés que está en un grave estado de desnutrición, ya que es visible cómo se marcan sus huesos, además de que también estaba lleno de heces.

Te puede interesar: No se ha podido resolver el tema de la basura en San Quintín

“Tenemos días acudiendo al lugar para entablar la denuncia, fue una patrulla y lo que nos dijo el oficial es que no era veterinario y no podía determinar si el perro está bien o mal, asegurando que no podía levantar la denuncia, lo cual es incorrecto la Policía Municipal es el primer respondiente a una llamada de emergencia, en este caso se está denunciando un posible delito”, explicó.

La activista lamentó que haya oficiales que no tengan conocimiento de la ley y no quieran levantar este tipo de denuncias cuando es visible que hay un caso de maltrato animal, al ver a un perro lleno de desechos y prácticamente en los huesos.

“La contestación de ellos fue que no podían saber si es culpable o no hasta que no hablara con el dueño del perro y hasta que un veterinario no lo revise, ahí nos damos cuenta que por parte de la policía no tienen el conocimiento y la preparación para este tipo de casos, y que además están incumpliendo con su obligación que es levantar la denuncia llevarla al ministerio público”, argumentó.