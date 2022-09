Exigen mejor trato a jornaleros en ranchos agrícolas en San Quintín

Ensenada, BC.- La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, manifestó que los derechos laborales de los jornaleros de San Quintín se siguen violentando dentro de algunas empresas, donde les pagan muy poco y reciben malos tratos.

“Recibimos una denuncia de la empresa conocida como Chava García, donde les dan surcos para hilar, hace dos años atrás lo estaban pagando a 20 pesos y no es posible que ahora lo estén pagando a 10 pesos, sabemos que ahorita el calor está sumamente fuerte, hemos estado a 38 grados y a la gente le están pagando a 10 pesos la hilada de surco”.

Ramírez Ruiz consideró que la mayoría del personal que está a cargo de las cuadrillas, que se les conoce como “mayordomos” en los ranchos, no están capacitados y constantemente tratan mal a los trabajadores.

“No tienen la preparación para tratar a las y los trabajadores, quiero hacer un llamado a todos los que son mayordomos, que tengan un trato humano, recuerdo que en una ocasión empezaron a insultar a la gente, yo soy jornalera y he estado en los surcos y he visto como tratan a la gente, cuando hay un buen ambiente de trabajo la gente puede entender y dar rendimiento”, opinó.

Capacitación de empresas

La líder sindical dijo que es necesario que las empresas capaciten a los encargados de las cuadrillas, sin embargo, están más preocupadas en incrementar la productividad que en generar un ambiente laboral sano.

“Esta empresa además de pagar a 10 pesos el surco, tienen un mayordomo que no sabe tratar a las personas, les habla con groserías, les grita y los amenaza que si no hacen caso los va a sacar del rancho y los va a despedir, ellos deben entender que si no tuvieran los trabajadores también andarían en los surcos, no es posible que, porque les dan un cargo o un poco más de salario traten mal a la gente”, expresó.

Abelina Ramírez pidió a los trabajadores agrícolas que continúen enviando sus denuncias al 646 386 78 77, para que el Sindja los apoye y las empresas vayan subsanando las cosas que se están haciendo mal.

“Este sindicato no está peleado con las empresas, al contrario, queremos que les vaya bien, pero también que les vaya bien a los trabajadores, no importando el rango, si están en el surco o si son encargados de cuadrilla, es importante que haya un buen ambiente laboral, que se lleven bien, que no haya discriminación ni violencia laboral”, expresó.