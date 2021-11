Exigen investigaciones por asesinatos y desapariciones de mujeres trans

Ensenada, B.C.- Con el fin de exigir a las autoridades el esclarecimiento de desapariciones y asesinatos perpetrados en contra de mujeres trans, la Asociación Civil Trans Ensenada, realizó ayer una marcha que concluyó en las oficinas de la Fiscalía del Estado en Ensenada.

La vocera de la asociación, Jaqueline Aguilar, señaló que desde 2017 a la fecha tienen conocimiento de tres mujeres trans desaparecidas o asesinadas: Karla Macias, Lizeth Medina y Alicia Díaz, sin embargo, la cifra podría ser mayor pero la autoridad no cuenta con cifras al respecto y no han reportado la detención de algún responsable.

Queremos que den la cara y que den una justificación de por qué no están trabajando, no hay investigaciones, queremos justicia para las personas desaparecidas y las personas asesinadas, ¿a cuántas más tenemos que llegar sin que la fiscalía se haga de la vista gorda?”, expresó.

A la marcha asistieron alrededor de 50 personas, entre mujeres trans, miembros de colectivos LGBTTTIQ+ y familiares de Alicia Díaz, mejor conocida como Tita, quien hace unas semanas fue encontrada degollada en su vivienda.

Al llegar a las oficinas de la Fiscalía del Estado, las manifestantes exigieron hablar con algún funcionario, sin embargo, la secretaria de la oficina les comentó que en ese momento nadie podía atenderlas.

“Nunca se nos atiende, siempre se nos discrimina, aquí vemos la respuesta de las autoridades, aquí es donde vemos la respuesta de la fiscalía sea quien sea, nos mandan de aquí para allá, así se pasan la bolita y siempre es lo mismo, siempre que una persona de la comunidad, ya sea transexual o gay, nos dan largas siempre”, señaló Jaqueline.

La vocera insistió en que las autoridades nunca le dan seguimiento a los casos de desapariciones o asesinatos de mujeres trans e incluso las asociaciones son las que han tenido que investigar por su propia cuenta.

“Que nos digan por qué no ha habido investigación de Lizeth Medina desaparecida el 24 de septiembre, se hizo la denuncia el 5 de octubre y hasta ahorita no tenemos respuesta, en 2017 una chica trans fue asesinada y botada en un basurero en Villas del Sol y dónde está la investigación que hicieron y Alicia Díaz se hizo la denuncia ya los cuatro días la encontró una amistad en su propia casa, a pesar de que la autoridad ya tenía la denuncia no había ido a su casa”, detalló.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestó su apoyo

Por su parte, Griselda Vizcarra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestó su apoyo y confirmó la ausencia del personal de la fiscalía.

“Hemos tenido conocimiento de algunas quejas, yo las invito para que acudan a la oficina, y nos expongan sus inquietudes y con mucho gusto documentamos e investigamos lo que está pasando en fiscalía en relación a esas investigaciones”, indicó.

Después de una hora de permanecer en las oficinas de la Fiscalía, las manifestantes lograron que les sellaran de recibido el documento que pretendían entregar al Fiscal en Ensenada.

“Esperemos que dé seguimiento, nos dijeron que venía en 40 minutos y que iba a recibir a tres personas, ya vimos la respuesta, nosotras como transexuales sabemos lo que vivimos día a día, e l tipo de autoridades que tenemos, que no somos dignas ni siquiera de que bajaran y nos recibieran”, apuntó.