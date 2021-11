Comunidad LGBT exige justicia para “Tita”

Ensenada BC.- El asesinato de Alicia Díaz, mejor conocida como “Tita”, una mujer trans que fue encontrada sin vida en su vivienda el 3 de noviembre, ha indignado a la comunidad LGBT+, quienes exigen a las autoridades justicia y que las mujeres trans sean contempladas en las cifras oficiales.

“Muchas personas conocimos a Alicia porque formó parte de esta generación nueva que trató de incidir en el cambio y en la aceptación de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en general hacia la perspectiva que se tiene de la diversidad sexo genérica, desde muy chiquita empezó a trabajar en el activismo participando en marchas y capacitaciones”, recordó. Jey Fernández, vocera de UNE Ensenada Red, Observatorio del Feminicidio.

Jey Fernández expresó que la vida de las mujeres trans es muy complicada, ya que mientras no cuenten acceso pleno a la identidad en Baja California, las oportunidades para ellas son escasas en el ámbito laboral.

¿Cómo consigues un trabajo si tu identificación no coincide con tus características y tu nombre?, no vas a buscar un empleo en donde se te victimice y revictimice utilizando tu nombre registral que no coincide con tu apariencia física, con quien realmente eres”